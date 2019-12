Wichtige Wegbegleiter: Pflegeeltern haben eine schwierige und emotionale Aufgabe

Sie war die Erste von vielen Kindern, denen die Brunners eine Heimat auf Zeit boten. Ihre eigenen Kinder fanden das mal mehr, mal weniger gut. «Doch das war die Arbeit, die ich mir ausgesucht habe, sonst hätte ich auswärts eine Stelle gehabt und wäre nicht mehr täglich zu Hause gewesen», so Brunner. Vor 25 Jahren ging es noch hauptsächlich um kurze Platzierungen in Krisenfällen, zwischen drei und sechs Monaten.

Robin ist das erste Pflegekind der Familie Meier, seit fünf Jahren ist Elena als Pflegemutter bei der Fachstelle Kompass angestellt. Durch einen Zeitungsbericht wurde sie auf das Angebot aufmerksam, informierte sich darüber und entschied sich schliesslich dafür. «Wir haben ein grosses Haus, Platz am Tisch und im Herzen», erzählt Meier. Zwischen ihr und Robin, der sich an sie schmiegt und bis über beide Ohren strahlt, besteht sichtlich eine tiefe Verbindung.

Mit der Zeit änderte sich das Vorgehen, man fokussierte stärker auf Familienbegleitung und Elterncoaching. Es kamen vermehrt Kinder, deren Eltern schwerwiegende Probleme hatten und sich längerfristig nicht mehr um sie kümmern konnten. Anfangs konnte Silvia Brunner sich nicht vorstellen, Kinder für mehrere Jahre aufzunehmen.

Als zwei Mädchen jedoch erstmals für zwei Jahre anstatt wenige Wochen blieben, waren die Sorgen bald vergessen. Als ihre eigenen Kinder grösser wurden und immer eins oder mehrere Pflegekinder bei der Familie lebten, bauten die Brunners ihr Haus aus, sodass jedes Kind sein eigenes Zimmer haben konnte. «Ich habe mir den Start am Anfang schwieriger vorgestellt, als es dann tatsächlich war», so Brunner.

Die Kinder seien meist offen gewesen, interessiert an ihrer Familie, hätten viel erzählt. Erst nach ein paar Monaten seien die Probleme zum Vorschein gekommen. Jedes der Pflegekinder hat eine bewegte Vergangenheit, schwierige Erfahrungen gemacht, konnte sich oft nicht auf seine Eltern verlassen. Hier kommen für Brunner die Pflegeeltern ins Spiel: «Wir können die Person für das Kind sein, die verlässlich ist.»

An der Vergangenheit lässt sich nichts ändern

Um die Vergangenheit der Kinder zu wissen, und nichts daran ändern zu können, sei für sie oft schwer gewesen. Den Rucksack konnte sie ihren Schützlingen nie abnehmen, versuchte aber, sie zu unterstützen. Indem sie darüber sprach, sie ernst nahm und immer wieder versuchte, sie abzulenken und ihnen eine Freude zu machen.

Wenn Robin Besuch von seiner Mama bekommt, ist Pflegemutter Elena Meier immer dabei. Dass sie ihn zwei Mal in der Woche sieht, ist ungewöhnlich. Doch das Verhältnis zwischen den beiden Frauen ist gut. «Sie will für ihn da sein, weiss aber, dass sie ihn nicht selbst versorgen kann», so Meier.

Silvia Brunner hat nicht immer gute Erfahrungen mit den Eltern ihrer Pflegekinder gemacht. Dies habe sie aber nie persönlich genommen. «Es ist schwierig zu akzeptieren, dass man seinem Kind nicht das bieten kann, was man gerne möchte.» Sie habe es immer bewundert, wenn eine leibliche Mutter sie akzeptieren konnte.

Schwierigkeiten und emotionale Belastungen gehören dazu

Als Pflegefamilie nimmt man – vor allem bei Langzeitplatzierungen – einen wichtigen Platz im Leben der Pflegekinder ein. Oft hat es Silvia Brunner leidgetan, wenn ein Kind einen Meilenstein erreichte, und seine Eltern es nicht miterleben konnten. «Das sind Momente, die kann man nicht mehr nachholen.» Ein Pflegesohn habe ihr gesagt: «Du bist mein Mami, weil ich dich am besten kenne.»

Wer ein Pflegekind aufnimmt, darf keinesfalls naiv an die Sache herangehen. Darin sind sich Brunner und Meier einig. Wer sich Zuwachs zu seiner harmonischen Familie wünsche, sei am falschen Ort. Ein Pflegekind aufzunehmen sei herausfordernd, man werde sich Schwierigkeiten und emotionalen Belastungen stellen müssen. «Es gab viele Momente, in denen ich geweint habe», so Brunner.

«Unsere Aufgabe ist es, die Kinder mit ihrer Vergangenheit ein Stück weit zu begleiten», ergänzt Elena Meier. Leichtfertig solle man diesen Schritt nicht gehen. Denn heute ist es oft der Fall, dass die Pflegekinder bis zum Ende ihrer Ausbildung in der Familie bleiben.

Silvia Brunner weiss, wie sich das anfühlt. Vor 23 Jahren holten sie und ihr Mann einen kleinen Jungen aus dem Spital. Dieser Junge lebt heute noch bei Brunners und hat inzwischen seine Lehre erfolgreich abgeschlossen. Auch wenn er wie die eigenen Kinder in der Familie aufwuchs, sei die Situation nicht immer leicht für ihn gewesen.

Und auch in Zukunft wird er seinen Rucksack selbst tragen müssen, wenn Silvia Brunner pensioniert wird und er seine eigenen Wege gehen muss. Doch eins ist für die Pflegemutter sicher: «Er wird für immer zur Familie gehören».

*Namen geändert