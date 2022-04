Verregnetes Wochenende und grauer Wochenstart

Am Freitag scheint die Sonne noch ein letztes Mal kräftig über dem Jura. Das Thermometer klettert gar über die 20-Grad-Marke. In Solothurn ist der Peak gemäss Meteo Schweiz kurz nach 16 Uhr (20,1°C), ebenso in Grenchen, Balsthal, Breitenbach oder Olten.

Am Freitagabend und in der Nacht auf Samstag kommt dann der Regen ins Solothurnische. Die Niederschlagsfront zieht ab 21.30 Uhr von Nordwesten her über Grenchen und Solothurn nach Olten.

Gemäss Prognosen dürfte es nicht viel Regen sein. Dennoch bleiben die Regenwolken das ganze Wochenende am Himmel. Immer wieder sind einzelne Schauer möglich. Höchstens am Nachmittag zeigt sich die Sonne jeweils kurz. Die Temperaturen erreichen noch knapp 16 Grad.

Die Aussichten für das Wochenende. SRF Meteo

Leider geht es auch in der neuen Woche im gleichen Stil weiter. Montag und Dienstag werden grau. Spätestens am Mittwoch kommt zusätzlich Regen dazu. Die Temperaturen bewegen maximal zwischen 17 und 19 Grad.

Die – unsicheren – Prognosen für die zweite Wochenhälfte lassen nichts gutes vermuten. Die 16-Tage-Prognose von Wetter.com rechnet mit grauem Regenwetter bis und mit dem nächsten Wochenende. Erst auf übernächste Woche kehrt demnach die Sonne zurück.