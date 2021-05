Wettbewerb Solothurner Kantischüler gewinnt Gold an Geographie-Olympiade An der sechsten Schweizer Geographie-Olympiade wurden 17 Jugendliche für ihre Leistungen mit Medaillen ausgezeichnet. Aus dem Kanton Solothurn gehören Timon Winistörfer, Jill Hofer und Severin Wyss dazu.

Von den Solothurner Teilnehmern an der Geographie-Olympiade hat Timon Winistörfer aus Subingen am besten abgeschlossen. Er besucht im letzten Jahr die Kantonsschule Solothurn und holte sich im Wettbewerb eine von vier Goldmedaillen. Damit darf Timon Winistörfer die Schweiz an der Internationalen Geographie-Olympiade vertreten.

Weiter wurden Jill Hofer aus Bellach und Severin Wyss aus Neuendorf – beide besuchen ebenfalls die Kantonsschule Solothurn – mit Bronze ausgezeichnet.

Feldarbeit von zuhause aus



Der Weg an die Spitze der Geographie-Olympiade begann für die 17 Finalistinnen und Finalisten bereits im Frühjahr 2020. Damals gehörten sie zu den Besten von insgesamt 960 Teilnehmenden in der ersten Runde. Wegen der Pandemie wurde das letztjährige Finale auf 2021 verschoben. Die Lage blieb unsicher, weswegen der Wettbewerb schliesslich zwischen dem 27. März und dem 10. April online durchgeführt wurde.

Die beste Gesamtleistung erreichte Laurence Kamber. Besonders überzeugen konnte sie mit ihrer Lösung für die sogenannte «Fieldwork». Bei dieser Aufgabe, für welche die Teilnehmenden eine Woche Zeit hatten, ging es darum, eine Fläche an der Küste von Istanbul zu beplanen und den eigenen Entwurf gut zu begründen.

Daneben fanden eine schriftliche und eine Multimedia-Prüfung von insgesamt zwei Stunden statt.

Lernen im Nationalpark

Ganz ohne analoge Anlässe mussten die Schülerinnen und Schüler jedoch nicht auskommen. Im Sommer 2020 nahmen sie an einem Lager des Geoinformationsunternehmens Esri teil und verbrachten eine Woche in Zernez. (ldu/mgt)

