Die Solothurner Grünen reiten gerade auf einer Erfolgswelle. Nach dem Gewinn des Regierungsratssitzes haben sie auch in Rüttenen drei von neun Gemeinderatssitzen geholt und in Zuchwil sowie Solothurn gut abgeschnitten.

Nun will sich die Partei, die von vergleichsweise wenigen, aber sehr engagierten Mitgliedern getragen wird, auch organisatorisch verstärken. Es soll wieder ein Parteisekretariat geben mit 40 Stellenprozenten. Das haben die Grünen am Mittwochabend beschlossen. Dazu wird der Mitgliederbeitrag ab 2018 von 50 auf 60 Franken erhöht. Allerdings müsse auch die Parteibasis breiter werden, sagte Grünen-Präsident Felix Wettstein. Kantonsweit hat die Neo-Regierungspartei 260 zahlende Mitglieder. Wettstein hofft auch darauf, dass sich die Grünen in den Dörfern stärker verankern können. «Wir haben gute Leute und seriöse Aufbauarbeit geleistet.» Die Wahlen mit vielen Grünen «Panaschierkönigen» hätten gezeigt, dass die Oeko-Partei «bei den anderen so viel Vertrauen geniessen wie niemand sonst».

Deutlich abgelehnt hat die Versammlung das Vorhaben der Parteileitung, den jährlichen fixen Unterstützungsbeitrag an die Jungen Grünen von 750 auf 500 Franken zu kürzen. Präsident Felix Wettstein wollte sich, wie bereits letztes Jahr, nicht mehr für eine Legislatur, sondern (vorerst) nur noch für ein weiteres Jahr wählen lassen. «Es ist wichtig, dass mit der Zeit eine Generationenablösung kommen wird», so Wettstein. (lfh)