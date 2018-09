Drei Jahre hatten sie darauf hingearbeitet, nun war es soweit: 70 stolze Diplomand/-innen standen auf der Bühne des Solothurner Konzertsaals. Nun können sie die Zukunft der Pflege mitgestalten. Kantonsratspräsident Urs Ackermann-Brunner (CVP) prognostizierte den Absolvierenden gute bis sehr gute «Wetteraussichten» für die berufliche Zukunft.

Neben aktuellen Themen aus der Pflege betonte er besonders das Engagement in der Politik, das wichtig sei, um das eigene Leben und das berufliche Umfeld mitzugestalten. Von Mensch zu Mensch, das sei es, was Pflege ausmache, wie Georg Berger, Direktor BBZ Olten, in seiner Begrüssung betonte, denn «wer möchte im Alter schon von einem Roboter gepflegt werden?»