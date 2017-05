FDP steht ohne Präsidium da – wer könnte übernehmen?

Anita Panzer, die Gipfelstürmerin Ein Name fällt fast zwangsläufig, wenn es um die Besetzung von Schlüsselpositionen geht: Anita Panzer, Kantonsrätin und Gemeindepräsidentin von Feldbrunnen, hat sich in wenigen Jahren zu einem Aushängeschild der Solothurner FDP entwickelt. Die begeisterte Bergsteigerin ist im wahrsten Sinn des Wortes eine Gipfelstürmerin. Viele sind auch heute noch überzeugt, dass mit ihr als Kandidatin die Regierungsratswahl zu gewinnen gewesen wäre. Gerade das könnte aber auch ein Handicap für die 43-jährige Kommunikationsfachfrau sein: Ob sie die Anhänger der gescheiterten Regierungsratskandidatin Marianne Meister als Führungsfigur akzeptieren würden, ist alles andere als sicher. Panzer gilt als Vertreterin des eher linksliberalen Flügels. Sie nach der vergeigten Regierungsratswahl auf den Schild zu heben, wäre auch eine programmatische Ansage eines Kurswechsels.

Simon Michel, der Jobschaffer Ganz anders als mit einer Präsidentin Panzer wäre das, wenn die FDP Neu-Kantonsrat Simon Michel für das Präsidium gewinnen könnte. Wenn es politisch aktive Vorzeigeunternehmer in der Partei gibt, dann gehört der Ypsomed-Chef aus Solothurn mit Sicherheit ganz an der Spitze dazu. Und wer würde einer Wirtschaftspartei besser als Präsident anstehen als so jemand? Gerade hat Michel wieder einen Ausbau am Standort Solothurn mit der Schaffung von 50 neuen Arbeitsplätzen angekündigt. Solche Nachrichten sind Balsam für den Wirtschaftsstandort – und eine freisinnige Partei. Ob der 40-jährige Unternehmer sich überhaupt die nötige Zeit für das Mandat nehmen könnte, steht auf einem anderen Blatt. Aber immerhin: Dass er politische Verantwortung zu übernehmen bereit ist, hat er mit der Kandidatur für die Kantonsratswahlen bewiesen. Und er wurde dafür mit einem Spitzenresultat belohnt.

Christine Davatz, die Frau Hauptmann Christina Davatz hat zwar kein politisches Amt, kennt sich aber in der Politik und im Freisinn bestens aus. Sie kandidierte in den 1980-er Jahren einmal für den Kantonsrat, alt Regierungsrat Christian Wanner holte die heute 59-jährige Juristin dann aus dem Schwarzbubenland nach Messen. Führungsqualitäten hat sie unter anderem als Hauptmann der Schweizer Armee bewiesen, und auch als langjährige Vizedirektorin des schweizerischen Gewerbeverbands weiss sie sich durchzusetzen. Sie ist verantwortlich für das Bildungsdossier und eine leidenschaftliche Kämpferin für das Schweizer Berufsbildungssystem. Ihr Berufsleben spielt sich zwar in Bundesbern ab, aber sie ist im Wohn- und Heimatkanton durch verschiedene Engagements bestens vernetzt, etwa als Jurymitglied des Solothurner Unternehmerpreises oder als Mitglied des Patronatskomitees des Blumenhaus Buchegg.

Verena Meyer, die Integrationsfigur Aus dem Bucheggberg käme sicher auch Kantonsrätin Verena Meyer für das Präsidium infrage. Die 57-Jährige sitzt schon seit 2005 im Kantonsrat und gehört damit zu den erfahrensten Politikerinnen. Als Gemeindepräsidentin von Buchegg, der Fusionsgemeinde, die aus dem Zusammenschluss von 10 Dörfern entstanden ist, hat sie sich täglich in einer Disziplin zu üben, in der für die Führung der FDP in ihrer aktuellen Verfassung Meisterklasse gefragt ist: integrierend wirken. Meyer ist allerdings bereits für das Kantonsratspräsidium 2019 vorgesehen, was kaum mit der Parteiführung vereinbar wäre. Und als massgeblich mitverantwortlichen Faktor für die Wahlschlappe im April identifizierte man in der FDP mangelndes urbanes Flair. Hier wäre die Bucheggbergerin wohl die Falsche, um Gegensteuer zu geben.

Stefan Nünlist, der Kommunikator Für eine moderne, urbane FDP könnte dagegen der Oltner Stefan Nünlist stehen, der zweite Nicht-Kantonsrat in unserer Auswahl. Der 55-jährige Jurist ist Chef der Unternehmenskommunikation der Swisscom, übte die gleiche Funktion schon bei SBB, UBS (Schweiz) und dem Stromriesen Atel (heute Alpiq) aus, war in jungen Jahren persönlicher Mitarbeiter der Bundesräte Delamuraz und Couchepin und verfügt über eine Diplomatenausbildung. Bessere Qualifikationen für ein politisches Führungsamt kann man eigentlich kaum mitbringen. Das vermochte allerdings bisher in Bundesbern oder Zürich offenbar mehr zu überzeugen als in der Heimat. Jedenfalls verpasste Nünlist im März die Wahl in den Kantonsrat.

Johanna Bartholdi, die Unbequeme Aus anderem Holz geschnitzt als der gelernte Diplomat Nünlist wäre eine FDP-Präsidentin Johanna Bartholdi. Steuerpranger, Deutschzwang auf dem Pausenplatz oder jüngst die Kürzung der Sozialhilfe für Ausländer: Mit ihren provokativen Vorschlägen sorgt die Egerkinger Gemeindepräsidentin und Kantonsrätin mitunter zwar auch für Kopfschütteln (vgl. Analyse auf Seite 26), auf jeden Fall aber für Schlagzeilen. Und sie stellt damit unter Beweis, dass sie die Probleme nicht nur beim Namen nennt, sondern auch wirklich anzupacken gewillt ist. Beides kann die FDP nur allzu gut brauchen. Mit ihren 66 Jahren wäre Bartholdi wohl eher eine Übergangspräsidentin, aber noch lange dynamisch genug für den Job.

Urs Unterlerchner, der Tausendsassa Der 36-jährige Stadtsolothurner Kantons- und Gemeinderat Urs Unterlerchner ist ein Tausendsassa. Als OK-Präsident der Solothurner Herbstmesse Heso und Eigentümer eines eigenen Textilunternehmens nimmt man ihn als ausgesprochenen Gewerbevertreter wahr. Als Präsident des städtischen Polizeibeamtenverbands (Vorgängerin war übrigens Anita Panzer) hat er auch gewerkschaftliche Interessen überzeugend zu vertreten. Dennoch eilt ihm der Ruf voraus, dass sich mit ihm als Parteipräsident das Verhältnis zur SVP klar entspannen liesse. Und das dürfte im Hinblick auf kommende Wahlen wohl einer der grössten Pluspunkte überhaupt sein.