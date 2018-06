DNA-Spuren: (K)ein Beweis?

Müller forderte den Freispruch seines Mandanten und eine Entschädigung für die erlittene Untersuchungshaft. Bei der Sicherung der DNA-Spuren an der Maske sei geschlampt worden. Dass ausschliesslich W.s Spuren da sein sollten und nicht auch die seines jüngeren Bruders, der die Maske in der Schule vom Lehrer erhalten hatte, sei unerklärlich. Zweitens sei da die Zeugenaussage der Mutter, die bestätigte, dass Jacke und Maske am 21. Juni, Wochen vor der Tat, in die Altkleidersammlung gingen, sowie die Aussage der Ehefrau, W. sei am Abend der Tat zuhause gewesen und habe sich um sie, die damals hochschwanger war, gekümmert. Drittens sei zu bedenken, dass zu diesem Zeitpunkt über 30 identische Masken in Hägendorf im Umlauf waren, und viertens habe die überfallene Kassierin den Beschuldigten nicht identifizieren können.

Die Ausführungen der Staatsanwaltschaft waren kurz gehalten, im Gegensatz zum langen Plädoyer der Verteidigung. Pascal Flückiger verwies auf Milot W.s bedingt ausgesprochene zweijährige Vorstrafe für «bandenmässige» Vermögensdelikte. Er forderte drei Jahre unbedingte Haft für den Raubüberfall, den W. «nachgewiesenermassen begangen» habe. «Weitere Straftaten sind zu befürchten. Er hat nichts gelernt», ist der Staatsanwalt überzeugt.

Am Freitag bestätigte das Obergericht die Freiheitsstrafe der ersten Instanz von 26 Monaten. Erschwerend kommt hinzu, dass Milot W. die Vorstrafe von 24 Monaten nun ebenfalls absitzen muss. Zudem muss er die Gerichtskosten aus beiden Verfahren im Umfang von gut 14'000 Franken bezahlen.

* Name von der Redaktion geändert