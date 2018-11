Vor 100 Jahren eskalierte in Grenchen der Landesstreik. Soldaten erschossen drei Zivilisten. Nun äussert ein Rechtsmediziner Zweifel an der damaligen Darstellung . Hat am Ende gar ein Major geschossen? Er hat selbst Nachforschungen angestellt.

Um Daten für eine der möglicherweise beim Landesstreik verwendeten Waffen zu erhalten, hat der Rechtsmediziner Christian Lanz – früher war er Kantonsarzt, heute ist er an den Solothurner Spitälern –mit alter Munition und einem Revolver selbst einen Schiessversuch gestartet. Lanz hat in einem Schiesskeller in einen Seifenblock geschossen und dabei die Geschwindigkeit des Projektils gemessen. Im aufgeschnittenen Seifenblock lässt sich sehen, wie sich das Projektil in einem Körper verhält. Wie das Forschungsexperiment des Rechtsmediziners abgelaufen ist, können Sie in einem Video auf unserer Homepage sehen. (lfh)