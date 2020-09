Wer soll in der Pandemie entscheiden? Regierung will Verfügungen nicht unterzeichnen

In Solothurner Läden und Einkaufszentren gilt Maskenpflicht; in Restaurants und an Veranstaltungen die 100er-Regel , nach welcher pro Sektor jeweils 100 Gäste erlaubt sind. Diese Beschlüsse erschienen jeweils in Form von sogenannten Allgemeinverfügungen. Unterzeichnet von nur einem: dem Kantonsarzt.

Das hat Anfang September zu einem Auftrag im Kantonsrat geführt. Mit diesem wird von Mitgliedern verschiedener Fraktionen gefordert, dass Entscheide, die sich so einschneidend auf Gewerbe und Bevölkerung auswirken, künftig vom Regierungsrat erlassen werden.

Denn: Die bestehenden Gesetzes- und Verordnungsgrundlagen würden einer Einzelperson – dem Kantonsarzt – «eine sehr grosse, teils übermässige Entscheidkompetenz zusprechen», heisst es im Auftragstext. Wobei: Man gehe davon aus, dass der Regierungsrat schon heute bei wichtigen Entscheiden mitwirke. Es geht beim Auftrag am Schluss auch darum, dass der Regierungsrat die erwähnten Verfügungen auch unterschreibt.