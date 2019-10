«Wer sind wir ohne Arbeit?» Projekt «Verschiebungen 18/18» meldet sich zurück

Mit verschiedenen Aktionen hatte das Projekt «Verschiebungen 18/18» im Kanton auf Ereignisse rund um den Landesstreik 1918 aufmerksam gemacht. Bevor dann vergangenes Jahr in Olten ein Theaterspektakel zum 100-Jahr-Jubiläum des Landesstreiks aufgeführt wurde.

Im Nachgang zum Theater meldete sich das Projekt «Verschiebungen 18/18» nochmals zurück und griff mit einer letzten szenografischen Annäherung an den Landesstreik das Thema «Arbeit» auf. Im Fokus verschiedener Aktionen im ganzen Kanton standen Fragen zur Arbeit und die Auseinandersetzung mit deren Bedeutung in der heutigen Zeit.

«Während des Landesstreiks vom 11.–14. November 1918 haben die Bürgerinnen und Bürger um die Senkung der wöchentlichen Arbeitszeit von unglaublichen 59 Stunden auf 48 Stunden gekämpft», schreibt das Initiativteam. «Heute ist der Begriff «Arbeit» erneut in Bewegung geraten: So unterscheidet sich unsere Arbeit oftmals nicht mehr von der Freizeit. Nicht selten sind wir mehr als 59 Stunden in der Woche für unsere Arbeit erreichbar.» Es sei Zeit, sich zu fragen: Wer sind wir ohne Arbeit?