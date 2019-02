Was muss passieren, damit ein Gericht einen Vater von seinen Kindern trennt? Sind Ohrfeigen an die Söhne Grund genug, dass ein Ausländer die Schweiz verlassen und künftig weit weg von seinen Kindern leben muss?



Ja, sagen die Richter am Solothurner Verwaltungsgericht. Ohrfeigen und Schläge gehören nicht zur Schweiz. Sie haben soeben entschieden, dass einem 40-jährigen Serben die Niederlassungsbewilligung nicht verlängert wird. Ein massgeblicher Grund dafür: Der Mann hatte seine Kinder geschlagen.

Mehrmals wurde er gewalttätig

2015 soll er einen seiner zwei Söhne mit der flachen Hand ins Gesicht gehauen haben. Den älteren der beiden Jungen habe er zudem «mit einem dünnen Ast mehrfach gegen den Körper geschlagen sowie den Jüngeren heftig an den Haaren gerissen», heisst es im Urteil. Just in der Phase der Trennung zeigte die Frau den Noch-Ehemann deswegen an. Er wurde wegen mehrfacher Tätlichkeiten zu einer Busse von 500 Franken verurteilt. Der Mann spricht von einem Machtkampf um die Kinder, der zu den Anzeigen geführt habe. Diese seien ein taktisches Mittel seiner Ex-Frau.



2017 stellte die Frau erneut Strafantrag. Ihr Ex-Mann habe während den Sommerferien mit den Kindern seinen Sohn geohrfeigt und an den Haaren gerissen. Der Mann bestritt dies zwar. Die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde erlaubte künftig jedoch nur noch einen begleiteten Besuch des Vaters bei seinen Kindern.