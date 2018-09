Wie hätte Willi Ritschard auf diesen träfen Kommentar reagiert? Was wäre sein Kommentar gewesen zu dieser Analyse? Ich bin mir sicher, Ritschard hätte gesagt: «Richtig, das kann passieren. Doch wir können die Demokratie nur mit der Demokratie verbessern. Dass dies auch gelingt, müsst Ihr aber die Menschen, in diesem Fall die Männer, politisch besser bilden.

Willi Ritschard lebte vor, was ein freisinniger Kollege und Seminarvorsteher aus dem Thurgau einmal gesagt hatte: «Politik ist zur Hälfte Pädagogik». Ritschard war nicht nur ein «Mann des Volkes», sondern verstand sich auch als «Volkspädagog». So sagte Bundesrat Willi Ritschard noch 1983, in seinem Todesjahr: «Nur wer etwas weiss, kann auch etwas verändern. Wer Demokratie will, muss ein gebildetes Volk wollen. Das Recht auf Bildung scheint mir nicht einfach eine sozialdemokratische, sondern eine allgemein demokratische und deshalb eine liberale Forderung zu sein.

Ritschard war sich zeitlebens dessen bewusst, was er der politischen Bildung verdankt hat. Und wollte deshalb das, was er bekommen hatte, auch allen anderen zurück-, beziehungsweise weitergeben. Deshalb organisierte er den Bau des Arbeiter-Bildungs-Haus auf dem Balmberg und übernahm selber von 1957 bis zu seinem Tod das Präsidium des Vereins zur Förderung der Arbeiterschule; 1965 war aus der SABZ die «Stiftung zur Förderung der Erwachsenenbildung» geworden.

Mit ein wenig mehr Staatsbürgerkunde in der Gewerbeschule ist hier aber wenig getan. Wer etwas in diesem Staat oder von diesem Staat will, muss in der Lage sein, sein Anliegen schriftlich und mündlich zu formulieren. Er muss diskutieren und sich geistig mit einer Sache auseinandersetzen können. Ich weiss, dass das ein hoher Anspruch ist. Aber die Demokratie ist eben eine anspruchsvolle Sache. Wer sich zu ihr bekennt, muss sich bemühen, diese Ansprüche zu erfüllen.»

Willi Ritschard dachte immer an das ganze Volk

Und an einem Parteitag der Sozialdemokraten meinte Ritschard: «Zu oft erlebt der einfache Bürger und die einfache Bürgerin unseren Staat nicht als Ausdruck des politischen Willens aller Bürger. Der Staat steht zwar jedem Bürger ohne Unterschied zur Verfügung. Aber er ist nicht für jeden Bürger in gleicher Weise benützbar.

Der Gebildete und der Wissende haben einen Vorsprung. Die demokratische Gesellschaft ist nicht damit hergestellt, dass man gleiches Recht für alle schafft. Die demokratische Gesellschaft muss auch wirklich Gleichheit (Égalité) herstellen: gleiche Bildungschancen. Gleiche soziale Chancen, gleichen Anteil an Lebensqualität.» Und ich bin mir sicher, dass Willi Ritschard bei dieser Forderung nach gleichen Lebenschancen und gleichen Anteilen unseren gemeinsam erarbeiteten Reichtum an wirklich alle gedacht hat, an die Männer und die Frauen. Ritschard dachte immer an das ganze Volk, nicht nur an dessen vermeintlich stärkere Hälfte.