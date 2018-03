Vorschriften des Kantons

Um die nötige Sicherheit zu gewährleisten, wird der Kanton bei diesem Grossanlass miteinbezogen. So wurde das Gelände im Voraus gemeinsam begangen, der Kanton händigte Abbrandbewilligungen aus und auch Schutzmassnahmen für die umliegende Flora wurden getroffen.

Im Vorfeld erfolgte dafür eine Erhebung des Zustandes der Umgebung, da sich die Ravelle in einem Naturschutzgebiet befindet. Seltene Pflanzen wurden mit einer Brandschutzdecke abgedeckt. «Diese Massnahmen haben sich bewährt», erzählt Ackermann. «Wir nehmen diese Arbeit gern auf uns. Schliesslich wollen wir auch in drei Jahren wieder Feuerwerk in die Luft jagen dürfen.»