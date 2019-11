Wenn Täter Hilfe suchen: Neue Beratungsstelle für Gewalt

Wenn man sich im Streit nicht mehr im Griff hat und die Wut immer stärker überhandnimmt. Wenn man fürchtet, seine Mitmenschen beim nächsten Ausbruch zu verletzen oder wenn man schon einmal Gewalt angewendet hat. Wer sich in einer solchen Situation befindet, kann sich seit bald zwei Monaten helfen lassen, unkompliziert und kostenlos. Die kantonale Beratungsstelle Gewalt steht allen offen, unabhängig von Alter, Geschlecht oder Religion.

Bisher haben sich zehn Personen bei der Fachstelle gemeldet, die Beraterinnen und Berater haben insgesamt 14 Sitzungen durchgeführt. Martin Schmid, Leiter der Bewährungshilfe, führt auch die Beratungsstelle. «Vom ganz grossen Andrang sind wir nicht ausgegangen», sagt er. Die Resonanz der ersten Wochen habe jedoch gezeigt, dass das Angebot ein wichtiges Bedürfnis deckt.

Die zehn Personen, die bei der Fachstelle vorsprachen, sind zwischen 13 und 70 Jahre alt, neun davon sind Männer, aber auch eine Frau hat sich gemeldet. Manche fürchten, es könne zu Hause etwas passieren, es gibt aber auch andere Gründe. In einem Fall ging es gemäss Schmid um einen Nachbarschaftsstreit. Einige der Personen wurden über andere Stellen oder Institutionen, wie beispielsweise ein Wohnheim, zur Gewaltberatung vermittelt.

In der Wut wird das Gegenüber versachlicht

In einer Beratungssitzung geht es gemäss Schmid vor allem darum, sich selbst und sein Verhalten besser kennen zu lernen und zu reflektieren. Zu merken, wenn man wütend wird und sich in eine Situation hineinsteigert. «Für einen Streit braucht es immer mindestens Zwei, wer Gewalt ausübt, ist jedoch zu 100 Prozent selbst dafür verantwortlich», so der Leiter. Die Berater wollen aufzeigen, wie Gewalt entsteht und wie man damit umgehen kann. «In der Wut wird das Gegenüber oft versachlicht, man nimmt die Person gar nicht mehr wahr», erklärt Schmid. So komme es auch viel schneller zu Gewalt.

Zum Prozess gehört gemäss Schmid auch, seine eigene Hilflosigkeit zu akzeptieren. Denn Gewalt entstehe meist aus Ohnmacht, wenn man eine Situation nicht anders auflösen kann. Bis sich jemand aber so gut kenne, brauche es jedoch viel Übung und Zeit. «Besonders Männer sehen solche Gefühle der Hilflosigkeit als Schwäche.»