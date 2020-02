Wenn Geld kriegt, wer Schulden macht: Die Negativzinsen stellen Gemeinden vor grössere Herausforderungen

Je tiefer die Zinsen, desto zentraler das Geldmanagement für die Gemeinden. Das weiss kaum einer so gut wie Professor Christoph Lengwiler. Er ist externer Dozent für Wirtschaft an der Hochschule Luzern und hat verschiedene Studien zur Finanzierung von Gemeinden durchgeführt.

Welche Gemeinden profitieren am meisten vom Negativzinsumfeld?

Christoph Lengwiler: Alle Gemeinden haben in den letzten Jahren von sinkenden Zinsen profitiert und wurden bei den Zinskosten stark entlastet. Je höher die Gemeinden verschuldet sind, desto stärker war diese Entlastung. Das heisst auch, dass Gemeinden heute mit Zinssätzen nahe bei 0 auslaufende Kredite verlängern und Neuinvestitionen finanzieren können.

Also eine Chance für Gemeinden, Investitionen fast gratis tätigen zu können?

Wenn man nur die Zinsen anschaut, stimmt das natürlich. Aber man darf nicht vergessen, dass die Investitionen abgeschrieben und die aufgenommenen Schulden zurückbezahlt werden müssen. Zudem besteht längerfristig ein Risiko, wenn die Zinsen steigen. Deshalb stellt sich bei Investitionen trotz Tiefzinsumfeld immer auch die Frage der langfristigen Tragbarkeit. Die Risiken müssen gut abgewogen werden.

Wie kann es sein, dass gewisse Gemeinden Negativzinsen zahlen müssen?

Es gibt solche, die zu viel Geld auf ihren Konti haben und nicht in der Lage sind, damit Schulden zurückzuzahlen, weil diese erst in späteren Jahren ablaufen. In solchen Fällen kann es passieren, dass eine Gemeinde über längere Zeit Negativzinsen bezahlen muss. Je nach mit den Banken vereinbarten Limiten kann es auch sonst bei der Liquiditätsbewirtschaftung vorkommen, dass auf zu hohen Geldbeständen Negativzinsen belastet werden. Das kann man aber mit verschiedenen Massnahmen steuern und die tatsächlich bezahlten Zinsbeträge fallen nicht so stark ins Gewicht.

Ab welchen Laufzeiten darf man als Gemeinde keine Zinsen mehr bezahlen?

Hier muss man wohl zwischen Banken und Nicht-Banken unterscheiden. Banken finanzieren sich ja grösstenteils mit Kundengeldern, die aktuell zu 0 Prozent verzinst werden. Sie nehmen für die Zinsberechnung für Kredite oftmals 0 Prozent als Ausgangslage und schlagen dann eine von der Kreditwürdigkeit des Schuldners abhängige Zinsmarge darauf. Diese betrug in unserer Studie vor drei Jahren bei Bankkrediten etwa 0,3 bis 0,4 Prozent. Ich gehe davon aus, dass Gemeinden von den Banken nur selten Kredite zu 0 Prozent oder weniger offeriert bekommen, oder höchstens für kurzfristige Laufzeiten.

Und wie sieht es bei Nichtbanken aus?

Gemeindefinanzierungen sind für institutionelle Anleger wie Versicherungen und Pensionskassen interessant wegen hoher Kreditwürdigkeit der Gemeinden. Die institutionellen Anleger rechnen etwas anders als die Banken. Wollen sie ihr Geld anlegen, bezahlen sie in der momentan «verkehrten Welt» dafür. 0,6 Prozent für Anlagen über fünf Jahre, 0,4 Prozent für Anlagen über zehn Jahre. Da kann es sich alternativ durchaus lohnen, einer Gemeinde ein Darlehen über fünf oder sogar zehn Jahre zu 0 Prozent zu gewähren.

In welchen Fällen lohnt es sich für Gemeinden, über Broker oder Plattformen wie Loanboox zu gehen?

Es ist heute für die Gemeinden ein Muss, bei der Aufnahme von Krediten mehrere Offerten einzuholen. Es ist auch wichtig, dass nicht nur bei Banken machen, sondern auch bei institutionellen Anlegern. Ob das direkt passieren soll oder über einen Broker oder über eine Vermittlungsplattform wie Loanboox, kann jede Gemeinde nach Abwägung aller Vor- und Nachteile selbst entscheiden.

Interview: Sébastian Lavoyer