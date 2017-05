Ochsenbein geht in Arbeitskleidung zwischen den verschiedenen Parcours-Posten hin und her. Er hilft den Teilnehmerinnen, wenn es beim Einparken eng wird oder wenn der Traktor nicht gleich anspringt. Er steigt dann auf die kleine Treppe und beugt sich zur Fahrerin in den Traktor hinein. Dort zeigt er nochmals die verschiedenen Hebel und Knöpfe. Viel erklären muss er aber nicht.

Obwohl das Fahren an sich funktioniert wie Autofahren, bin ich doch ziemlich nervös. Der Traktor ist riesig. Die Hinterräder sind grösser als ich! Das Vorwärts-Einparken gelingt aber beim ersten Versuch. «So, jetzt lasse ich Sie alleine zürück in den Unterstand fahren, die da drüben können nicht mehr anfahren», sagt der Experte und steigt aus dem Traktor, um zwei anderen Teilnehmerinnen zu helfen.

«Traktorfahren kann jeder», sagt der Kursexperte. Es brauche dazu nur etwas Übung und Selbstbewusstsein. Oft fehlt dafür im Alltag aber die Zeit. Anstatt der Frau den Traktor zu erklären, sei der Landwirt schneller, wenn er selbst fährt. «Zu 95% fahren Männer Traktor», sagt Ochsenbein. Das läge daran, dass der Landwirt der Betriebsleiter ist. Und die Frau dann oft im Stall oder im Haus aushilft.

Okay. Schwierig ist das Fahren ja nicht. Und die meisten Knöpfe und Hebel brauche ich für diese Übung auch gar nicht. Aus dem ersten Versuch Rückwärtsparken wird aber nichts: Ich habe wieder zu früh das Steuerrad gedreht und jetzt steht der Traktor schräg. Ich fahre ein Stückchen geradeaus, um zu korrigieren. Beim zweiten Anlauf klappts mit dem Rückwärtsparken. Jetzt noch: Motor abstellen. Bremse und Kupplung lösen. Handbremse ziehen. Das fühlt sich wirklich fast so an wie Autofahren.

Übung und Selbstbewusstsein

Trotz wenig oder sogar gar keiner Erfahrung fahren alle Teilnehmerinnen des Kurses relativ mühelos durch den Parcours. Ab und zu muss vor dem Einparken noch korrigiert werden, einmal fällt ein Verkehrshütchen im Slalom um. Im Grossen und Ganzen scheinen die Übungen aber kinderleicht. Beim Kuppeln und Schalten sei es noch etwas «ruppig» gewesen, berichtet Katja Ramseier. Ansonsten sei der Parcours wirklich nicht schwer. «Es ist wie Autofahren – in einem grösseren Fahrzeug», berichtet die 30-Jährige aus Oensingen. Wie beim Autofahren gilt: Ein Kurs reicht noch nicht. Danach ist üben angesagt. Und wenn man die grossen Maschinen dann mal beherrscht, soll man selbstbewusst bleiben, so Beguelin. Und dem Mann klarmachen: «Jetzt fahre ich.»

Der Kurs findet abwechslungsweise in Sissach und in Riedholz beim Wallierhof statt.