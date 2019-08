Raschles Bruder ist früher Motorrad gefahren. Manchmal haben die beiden gemeinsame Töfftouren gemacht. «Das hat mir immer so gut gefallen», erzählt sie. Doch seit einiger Zeit fährt er nicht mehr und sie somit auch nicht. Denn alleine kann sie das nicht. Gestern sass Raschle aber wieder auf einem Motorrad. Und zwar auf der Harley von Denise Zeller. Raschle war eine von rund 20 blinden oder sehbehinderten Personen, die an einer Töfftour teilnehmen konnten.

Diesen Sonntag spielte das Wetter mit. Über 20 Motorräder, mit oder ohne Seitenwagen, und Trikes versammelten sich am Solothurner Hauptbahnhof. Es wurden Helme, Leuchtwesten und Handschuhe verteilt. Und dann Fahrer zugeteilt. Jeweils ein Fahrer nahm eine blinde Person hintendrauf. Die Route führte die Gruppe via Grenchen und Romont nach Schafis an den Bielersee. Dort war eine Pause angesagt, es gab Fleischkäse und Kartoffelsalat, später Kuchen und Kaffee. Das Ganze gratis, wie übrigens der gesamte Ausflug. Finanziert wurde die Tour durch Sponsoren und viel ehrenamtliches Engagement. So halten sich all die Fahrer den entsprechenden Tag das ganze Jahr über frei. Jemand bringt einen Kuchen mit, ein anderer backt eine Züpfe.

«Das ist das Schönste», freut sich Claudia Graf von der Fachstelle für Sehbehinderte Fokus-Plus. Sie organisiert jeweils die Teilnehmer der Tour und sitzt am Tag selber auch bei einem Fahrer hintendrauf. «Man kann einfach aufsitzen, und es wird für einen gesorgt. Ich bin sehr dankbar, dass Mark Aeschimann und seine Kollegen den Sehbehinderten diesen Tag ermöglichen.» Nach einem kurzen Stopp, um für ein Gruppenbild zu posieren, ging die Fahrt anschliessend via Erlach und durch den Bucheggberg zurück nach Solothurn.