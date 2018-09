Klimatische Veränderungen kamen in der Erdgeschichte immer wieder vor und Bäume passten sich den neuen Bedingungen über Generationen an. Das Besondere an der derzeitigen, vom Menschen verursachten Klimaveränderung ist ihr Tempo. In der Schweiz ist die Temperatur in den letzten 200 Jahren so stark gestiegen wie sie in den letzten 5000 Jahren abgenommen hat, nämlich um 1.8 °C. Und es wird prognostiziert, dass es noch wärmer und trockener wird bis zum Ende des 21. Jahrhunderts.

Für die Holznutzung werden die Bäume etwa nach 70 bis 120 Jahren gefällt. Die momentanen klimatischen Bedingungen ändern sich also während eines Baumlebens markant, was die Anpassungsfähigkeit einer Art einschränkt. Die erhöhte Trockenheit und Temperatur bereiten gewissen Baumarten wie der Fichte und der Buche bereits Mühe. Sie leiden unter Trockenstress.