Weiterentwicklung: Was bieten Solothurner Gemeinden für Kinder und Jugendliche?

Der Kanton Solothurn hat die Gemeinden eingeladen, an einer Umfrage zu den Angeboten für Kinder und Jugendliche teilzunehmen. Bis am 8. November sollen die Gemeinden darüber Auskunft geben, welche Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit bestehen, welche Jugendverbände in welchen Regionen aktiv sind, wie sich die Kinder und Jugendlichen in den Gemeinden aktiv beteiligen können und ob spezifische Beratungsangebote für Kinder und Jugendliche vorhanden sind.

Weiterentwickeln und vernetzen

Die Umfrage ist Teil des Programms zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendpolitik im Kanton Solothurn, welches Anfang Jahr angelaufen ist. Die Resultate dienen dazu, die bestehende Angebotsvielfalt im Kanton Solothurn sichtbar zu machen. Ausserdem sollen die Ergebnisse die Vernetzung der Angebote und der Gemeinden stärken und aufzeigen, welche Angebote gut funktionieren.

Politische Partizipation von Kindern und Jugendlichen

Neben den Informationen zu den bestehenden Angeboten interessiert den Kanton auch, wie sich Kinder und Jugendliche in den Gemeinden aktiv einbringen wollen und können. Gibt es für Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, sich an den politischen Prozessen zu beteiligen? Können Kinder und Jugendliche aktiv bei Projekten der Gemeinde mitwirken? Diesen Fragen geht die Befragung vertieft nach.

Die Resultate will der Kanton bis spätestens im März 2020 auswerten und auch den Gemeinden zur Verfügung stellen. Auf der Grundlage der Rückmeldungen will er im Jahr 2020 in Zusammenarbeit mit den Gemeinden gezielte Projekte in diesem Bereich umsetzen. (mgt)