Aber auch bei halber Schlittelbahn: Die Besucher kamen am Sonntag in Scharen. Die Seilbahn Weissenstein zählte an diesem doch eher garstigen Tag 970 Gondler. «Es war ziemlich Betrieb bis zur Mittelstation», erzählt Konrad Stuber. Laut dem Betriebsleiter wären niemals so viele Leute auf den Berg gefahren, wenn man nicht hätte schlitteln können.

Seit Donnerstag ist der Schlittelspass am Weissenstein noch länger. Die Schlittler können nun bis zur Talstation in Oberdorf sausen. «Auch am Samstag und Sonntag sollte die Strecke bis zuunterst geöffnet werden können», so Stuber. Der für Sonntag angesagte Schneefall sollte die Schlittler nicht vom Spass im Schnee abhalten, so seine Einschätzung. «Wenn es schneit und man schlitteln kann, dann kommen sie.»

Am Freitag wurde auch die Langlauf-Loipe auf dem Hausberg präpariert und steht somit zur Nutzung bereit, wie Solothurn Tourismus mitteilt. Die Loipe befindet sich auf der Ebene zwischen dem Sennhaus und dem Hinter Weissenstein. Sie hat eine Länge von rund vier Kilometern und umfasst eine klassische sowie eine Skating-Spur. Die Tageskarte kostet 7 Franken. (ldu)