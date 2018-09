Der Eintritt in den Kindergarten ist ein grosser Schritt – für Kinder und Eltern. Die ganz Kleinen sollen deshalb möglichst sanft in die erste Stufe der Volksschule starten können. Davon sprachen am Dienstag alle Redner im Kantonsrat. Ob ein optimaler Einstieg mit dem jetzigen System allerdings möglich ist oder nicht, darüber wurde diskutiert. So fand etwa CVP-Kantonsrat Michael Ochsenbein (Luterbach), dass es eine neue Regelung braucht.

Dazu hatte er einen Auftrag eingereicht, mit welchem er einen «weichen Einstieg» in den Kindergarten forderte. Einerseits sollten Kinder den Kindergarten künftig in einer Probephase besuchen und – falls es nicht geht – wieder dispensiert werden können. Zudem sollten Kinder mit Schwierigkeiten mit einem angepassten Stundenplan starten können.

Bereits in seiner schriftlichen Antwort auf diesen Antrag hatte der Regierungsrat deutlich gemacht, dass er solch eine Neuregelung nicht für nötig hält. Eltern könnten ihre Kinder bereits heute – in Absprache mit der Schulleitung – erst ein Jahr später in den Chindsgi schicken. Nach Absprache liesse sich auch der Stundenplan anpassen. Einen «weichen Einstieg» gibt es laut Regierungsrat also bereits.