Wegweisend: Bundesgericht weist die Klage eines Krankenversicherers gegen ein Solothurner Pflegeheim ab

Erleichterung im Solothurner Rathaus nach einem wegweisenden Urteil aus «Lausanne»: Das Bundesgericht hat die Klage eines Krankenversicherers gegen ein Solothurner Alters- und Pflegeheim abgewiesen. Damit wird die im Kanton gültige Regelung zur Bemessung der Taxen im Pflegebereich bestätigt.

Hintergrund: Bei einem Eintritt in ein Alters- und Pflegeheim wird abgeklärt, wie viel Pflege die Bewohnerin oder der Bewohner benötigt. Diese Abklärung ist schweizweit unterschiedlich geregelt. Im Kanton Solothurn wird seit dem Jahr 2000 überall mit dem Bedarfsabklärungssystem RAI-RUG gearbeitet. Dieses ermöglicht eine Einreihung in 12 Tarifstufen. Diese ist auch für die Bemessung der Beiträge der Krankenversicherer verbindlich.

So weit, so gut. Doch die Heime kritisierten zunehmend, dass das RAI-RUG-System den spezifischen Pflegebedarf von dementen Menschen zu wenig abbilde. Konkret: Die Einreihung sei oft zu tief, die Krankenversicherer richteten zu wenig Beiträge aus. In der Folge wurde in mehreren Kantonen eine Studie durchgeführt, um das RAI-RUG-System zu justieren, insbesondere für Personen mit Demenz. Das war vor fünf Jahren. Vor knapp dreieinhalb Jahren beschloss der Regierungsrat die Einführung einer neuen Version. Dies, nachdem sich auch der Kanton und die Gemeinschaft der Solothurner Alters- und Pflegeheime an der Studie beteiligt hatten.

Doch die Neuregelung passte nicht allen. Ein Krankenversicherer wehrte sich in einem konkreten Einzelfall gegen die Änderungen auf dem Rechtsweg. Nachdem das kantonale Schiedsgericht die Klage erstinstanzlich abgewiesen hatte, zog der Kläger vor Bundesgericht. Dieses hat die Beschwerde nun mit Urteil vom 7. Oktober abgewiesen. Im Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung, das dieser Zeitung vorliegt, hält das Gericht fest, dass der Regierungsrat mangels einer bundesrechtlichen Regelung zurecht eine kantonale Ordnung erlassen habe. Die Ergebnisse der Studie, die der Änderung zu Grunde lag, hätten genügend sachliche Gründe für die Neuregelung der kantonalen Pflegeordnung geliefert.

In der Beurteilung des Kantons werden laut Innendepartement «die jahrelangen Bemühungen des Kantons Solothurn, eine möglichst bedarfsgerechte Betreuung und Pflege sicherzustellen», gestützt. Insbesondere werde damit «die Kompetenz der Kantone bekräftigt, das Bedarfserfassungssystem selbständig und nach sachlichen Gründen der fortlaufenden Entwicklung anzupassen». Das sei «von zentraler Bedeutung», da der Bundesrat weiterhin keine bundesrechtlichen Regelungen verabschiedet hat.

In der Tat hätte der Kanton Solothurn im Fall eines Urteils zugunsten des Krankenversicherers erstens flächendeckend und rückwirkend die vor der Justierung des RAI-RUG-Systems geltenden Ansätze zur Anwendung bringen müssen. Und zweitens eine Bundesregelung abwarten müssen, um die offensichtlichen Mängel der Bedarfsabklärung beseitigen zu können.