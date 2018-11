Es hätte ein Sparprojekt werden sollen. 2014 beschloss der Regierungsrat, den drei Landeskirchen Gelder zu kürzen: Statt wie bisher rund 12 Mio. Franken sollten sie künftig nur noch maximal 10 Mio. Franken jährlich von all den Kirchensteuern erhalten, die die Unternehmen im Kanton zwingend zahlen müssen. Die Differenz wollte der Kanton selbst behalten.

Doch jetzt ist alles anders gekommen. Am Donnerstag hat der Regierungsrat den Neuen Finanzausgleich der Kirchgemeinden vorgestellt. Und daraus geht hervor: Mit dem Sparen wird es nichts. Ab 2020 muss der Kanton sogar noch zusätzliche Millionen in die Hand nehmen, um die Landeskirchen zu alimentieren.

Grund dafür ist die Steuervorlage 17. Die geplante Unternehmenssteuerreform sorgt auch bei den Kirchensteuern der Unternehmen für massive Steuerausfälle. Von 12 oder 10 Mio. Franken kann künftig keine Rede mehr sein. Es werden laut Berechnungen künftig nur noch rund 6 Mio. Franken zur Verfügung stehen.

3,8 Mio. pro Jahr

Diese drohende Kürzung, die für die Kirchen einen finanziellen Kahlschlag bedeuten würde, war bereits bei der Vorgängervorlage der Steuervorlage 17, der USR III, ein heisses Eisen. Damals wuchs sogar in sehr bürgerlichen Kirchenkreisen die Opposition gegen die Vorlage. Sie wuchs so stark, dass der Regierungsrat – noch in alter Zusammensetzung – den Kirchen versprach, ihnen künftig 10 Millionen Franken zu garantieren, obwohl nur noch 6 Mio. hereinkommen. Und so war aus der geplanten Sparvorlage über Nacht eine neue Ausgabe geworden – ohne dass man dies hätte voraussehen können.

Je nach Gewinnsteuersatz, den die Regierung bei der Steuervorlage 17 vorsieht, muss der Kanton künftig 3,8 Mio. Franken (13 Prozent Steuersatz) oder 1,7 Mio. Franken (16 Prozent) bezahlen, um den Kirchen die 10 Mio. Franken garantieren zu können. Allerdings sind diese 10 Mio. nicht auf ewig in Stein gemeisselt, sondern vorerst auf sechs Jahre begrenzt. Danach kann der Kantonsrat den Betrag alle sechs Jahre ändern.