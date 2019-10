Wegen fehlenden Turnhallen: Noch immer werden zu wenig Turnstunden durchgeführt

Sport gehört zum Unterricht. Auch an den Berufsschulen. Zwischen den Stunden im Klassenzimmer brauchen die Lehrlinge immer mal wieder etwas Auslauf, so verlangt es das Gesetz. Nur: Um Kosten zu sparen, ignorierte der Kanton Solothurn, wie übrigens mehrere andere Kantone auch, diese Vorschriften in der Vergangenheit immer mal wieder. So wurden etwa an den Berufsschulen in Solothurn und Grenchen über Jahre hinweg die Turnstunden in den letzten beiden Lehrjahren nicht durchgeführt. 2015 schob das Solothurner Verwaltungsgericht diesem Vorgehen einen Riegel. Seither wurde der Sportunterricht laufend wieder auf allen Stufen eingeführt. Aber noch immer werden weniger Stunden angeboten, als das Gesetz verlangt.

Betroffen ist die Berufsschule in Solothurn. In gewissen Berufsfeldern haben hier die Lehrlinge eine Doppelstunde Sport pro Woche zugute. Momentan bekommen diese nur eine Lektion. Das habe zum einen mit vollen Stundenplänen und fehlendem Geld zu tun, zum anderen aber auch mit fehlenden Turnhallen, sagt Michael Steiner. Er ist Präsident des kantonalen Turn- und Sportlehrervereins, der sich für einen hochwertigen Sportunterricht einsetzt. Gleichzeitig ist Steiner selber Turnlehrer am Solothurner Berufsbildungszentrum (BBZ).

Der Kanton sucht nach einem geeigneten Standort

Die Berufsschüler bekommen ihren Sportunterricht im CIS. Doch zum einen fällt die marode Turnhalle seit Jahren auseinander. Turnlehrer berichten von Pfützen in der Halle bei Regen und von instabilen Böden. Zudem sei es dreckig und stinke. Und mittlerweile sei es sogar gefährlich.