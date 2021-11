Wegen Corona «Kein Drama, aber schade»: Die designierte höchste Solothurnerin sagt einen Teil der Präsidentinnenfeier ab Nadine Vögeli soll nächstes Jahr Kantonsratspräsidentin werden. Einen Teil der geplanten Festlichkeiten hat sie nun absagen müssen. Der Grund: Corona.

Jahr für Jahr bekommt der Solothurner Kantonsrat einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin – diese Person wird jeweils zum höchsten Solothurner oder zur höchsten Solothurnerin. Die Ehre wird im nächsten Jahr Nadine Vögeli (SP, Hägendorf) zu Teil. Vorausgesetzt natürlich, sie wird gewählt. Die Wahl ist allerdings nur Formsache.

SP-Kantonsrätin Nadine Vögeli. zvg

Und Jahr für Jahr wird diese Wahl jeweils gefeiert: Im Heimatdorf des oder der Gewählten. So auch heuer: Am 8. Dezember wollte Vögeli eine Feier in der Raiffeisen Arena in Hägendorf durchführen.

Zu Beginn hätte es einen Apéro mit der Bevölkerung gegeben, der zweite Teil richtet sich dann an geladene Gäste, unter anderem Frau Landammann Susanne Schaffner, Vögelis Vorgänger Hugo Schumacher und Hägendorfs Gemeindepräsident Andreas Heller sollen Reden halten.

Raiffeisen Arena Hägendorf. Bruno Kissling

Den ersten Teil, das Apéro, musste Vögeli wegen der steigenden Fallzahlen nun absagen. Zwar hätte die 3G-Regel gegolten. Doch selbst mit dieser Schutzmassnahme hielt man eine Durchführung für zu heikel. Ob der zweite Teil mit den geladenen Gästen durchgeführt werden kann, wird im Moment noch abgeklärt. Vögeli:

«Das Fest ist jeweils eine schöne Möglichkeit, mit der Bevölkerung in Kontakt zu kommen. Gerade nach dieser Zeit wäre das schön gewesen.»

Dass es nun nicht klappt, bedauert sie. Gleichzeitig relativiert sie: «Vielen anderen geht es im Moment auch so. Es ist kein Drama, aber einfach schade.»