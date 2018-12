Das Jahr 2018 neigt sich so langsam dem Ende zu. Doch was geschah nochmals alles im Kanton Solothurn? Wir lassen das Jahr 2018 mit einem Rückblick von Ereignissen Revue passieren. Januar Sturmtief «Burglind» Anfangs Januar wütete das Sturmtief «Burglind» in der Schweiz. Auch im Kanton Solothurn richtete es grossen Schaden an. Mehr als 3000 Schadensmeldungen gingen bei der Solothurnische Gebäudeversicherung ein. Am meisten betroffen war die Region Thal/Gäu. Die Schadenssumme lag bei 10 Millionen Franken.

Betoncoupe Arena Nach dem Motto «nicht reden, sondern liefern» wurde aus dem Traum einer Sport- und Eventhalle Schritt für Schritt Realität. 10 Monate dauerte der Bau und kostete 4,5 bis 5 Millionen Franken. Im Januar 2018 fand in der neuen Betoncoupe Arena in Schönenwerd das Eröffnungsspiel statt. Mehr als 1000 Zuschauer sorgten bei der neuen Heimspielstätte von Volley Schönenwerd für eine imposante Kulisse.

Februar «Happy Day» Millionärin Frieda Schmassmann aus Dulliken wurde dank «Happy Day» Millionärin. Von 100'000 Losen war die 83-jährige Frau die glückliche Gewinnerin. Von dem ganzen Trubel bekam ihr Mann nichts mit, er hatte das ganze verschlafen.

Trainer Entlassung EHC Olten Nach zwei 0:2-Niederlagen war es dem Verwaltungsrat des EHC Olten im Februar zu viel. Sie entliessen den schwedischen Headcoach Bengt-Åke Gustafsson per sofort. Für ihn übernahm der Assistent-Trainer Chris Bartolone den Trainer-Posten. Er führte die Powermäuse bis in den Playoff-Final, wo sie dann gegen den späteren Aufsteiger Rapperswil Jona Lakers scheiterten.

März Missglückte Sonnwendfeier Die Sonnwendfeier in Oensingen verlief in diesem Jahr nicht wie gewünscht ab. Wegen tiefhängender Wolken und Windstille war vom grössten Feuerwerk in der Schweiz nicht viel zu sehen. Das Feuerwerk wird vom Vogelherdclub und vom Ravellenclub organisiert. In drei Jahren soll es hoffentlich wieder klappen mit dem Feuerwerk.

12-Zimmer-Villa trotz Sozialfhilfe Fast drei Jahre lang blieb es unbemerkt: Ein Mann aus dem Gäu bezog Sozialhilfe, wohnte aber in einer 12-Zimmer-Villa. Und das ist nicht das einzige: Die Sozialregion fand noch weitere «Unregelmässigkeiten» beim Lebensstil und stellte die Zahlungen sofort ein. Michel Tschanz, Leiter der zuständigen Sozialregion Untergäu, erklärte dieser Zeitung, dass es nicht immer einfach ist, die Daten der Sozialhilfebezieher überprüfen zu können. April Imagefilm über Grenchen Im April strahlte SRF 1 den Dokumentarfilm «Die schweigende Mehrheit – Schweizer Nabelschau in Grenchen» aus. Der Umstand, dass die Grenchner nicht wählen gehen, haben wurde zum Anlassfür den Film. Und promt löste der Dok-Film Empörung bei den Einwohnern aus. Auf den sozialen Medien und der Webseite von SRF hagelte es an Kritik. So meldeten sich unter anderem Vize-Stadtpräsident Remo Bill, Gesamtschulleiter Hubert Bläsi, SVP-Gemeinderat und Kantonsrat Richard Aschberger und Nicole Hirt, Kantons- und Gemeinderätin Grünliberale, zu Wort. Sie alle fanden, dass der Film nicht überzeugend war und ein falsches Licht auf die Stadt wirft. Der Dokumentarfilm, welcher für Kritik sorgte:

Anfangs November reagierte die Grenchner Standortförderung mit einem neuen Image-Video. Das Video spielt auf eine ironische Weise mit den negativen Klischees zu Grenchen. Das ironische Image-Video:

Coiffeur des Vertrauens verlässt Solothurn Eine Ära ging im April zu Ende. Nach 48 Jahren gab Eddy Schneitter seinen Coiffeursalon am Stalden auf. Als er 1970 angefangen hatte seinen Salon zu führen, liessen die Kunden die Haare nicht schneiden sondern pflegen. Wie die Beatles trug auch Schneitter lange Haare und Koteletten. Nach seinen 48 Jahren kehrt er Solothurn den Rücken. Mit dem Haare schneiden hörte er aber nicht auf – seine Stammkunden empfängt er nun Zuhause in Lommiswil. Olten wird zu Ölten In einem «Swiss Magazin» wurde ein Fehler auf einer Schweizer Karte entdeckt. Die Stadt Olten wurde mit Ölten verzeichnet. Das Bild von der Schweizer Karte fand den Weg recht schnell in die Facebook-Gruppe Olten und sorgte dort unter anderem für witzelnde Kommentare: «Bei den vielen Dönerbuden in Ölten doch irgendwie passend...». Der Fehler wurde, nach dem man ihn bemerkte, sofort behoben. Mai Tragische «Bike Days» Ein Todesfall und ein Schwerverletzter – zwei tragische Unfälle überschatteten das Zehn-Jahres-Jubiläum der «Bike Days» in Solothurn. Beim Eröffnungsrennen am Freitag kollidierte ein 16-jähriger Rennvelofahrer mit einem Fussgänger und verletzte sich dabei schwer. Am Samstag stürzte dann ein Mountainbiker ohne Fremdeinwirkung. Trotz sofortiger medizinischer Betreuung vor Ort starb der 38-jährige Mann am Sonntag darauf im Spital. Trotz der beiden Unfällen wird es auch im nächsten Jahr die «Bike Days» wieder geben.

Wie gut kennen Sie sich mit «Karl's kühne Gassenschau» aus? Wie viele «Karl's kühne Gassenschau» Programme, inklusive «Sektor 1», gibt es ? Wie heissen die 4 Gründungsmitglieder? In welchem Jahr fand die erste Vorstellung statt? Wie hiess das erste Programm? Wie heisst KEIN Programm? Mit welchem Zirkus war «Karl's kühne Gassenschau» einmal auf Tournee? Das wie vielte mal ist «Karl's kühne Gassenschau» in Olten stationiert? Um was geht es Grundsätzlich im Programm «Sektor 1» Warum hat es beim Namen «Karl's kühne Gassenschau» ein Apostroph nach dem Karl? Naja, da müssen Sie noch einmal hinter die Bücher. Nicht schlecht, Sie wissen einiges über «Karl's kühne Gassenschau» Fast hätten Sie alles gewusst. Das war eine saubere Arbeit von Ihnen. Gratuliere, Sie haben alle Fragen richtig beantwortet :grinning:

Juni OVS Schliessungen Am 8. Juni machte die Sempione Fashion AG bekannt, dass 132 OVS-Filialen in der Schweiz geschlossen werden. Davon betroffen waren alle OVS-Geschäfte im Kanton Solothurn. In Olten, Egerkingen, Solothurn und Grenchen gab es nach der Bekanntgabe einen Ausverkauf und auf Ende Juli wurden alle Mitarbeitenden entlassen. FC Solothurn verpasst Aufstieg Trotz 2:1-Heimsieg reichte es im Rückspiel für den FC Solothurn nicht zum Aufstieg in die Promotion League. Vor 1'500 Zuschauer verlor der FC Solothurn gegen Münsingen mit 3:0. «Kopf hoch, nach vorne schauen und positiv denken», sagte der Trainer Dariusz Skrzypczak damals zu seiner Mannschaft. Die laufende Saison 2018/2019 verläuft zur Zeit positiv für den FC Solothurn, sie stehen als Wintermeister fest.

Kantonalturnfest in Obergösgen Zum vierten Mal in Serie gewinnt der STV Wolfwil der Vereinswettkampf am Kantonalturnfest. Dieses Jahr fand der Anlass rund um die Kreisschule Mittelgösgen statt. Neben den verschiedenen Disziplinen sorgte auch das Public Viewing der Fussball-Weltmeisterschaften für Stimmung. Für das Turnfest wurden 180 Tonnen Material verbraucht und 10'000 Arbeitsstunden benötig. Das nächste Kantonalturnfest findet in sechs Jahren wieder statt.

Juli «Do the Trump»-Video Im Juli schrieb diese Zeitung über den in Wangen bei Olten wohnhafter Sandro Tufano und sein virales YouTube-Video «DO THE TRUMP I Most Wanted». Sein Musikvideo über den amerikanischen Präsidenten Donald Trump wurde in den ersten drei Monaten über 70'000 mal angeklickt. In Tufanos Lied schrieb er um die von Trump angekündigte Mauer an der Grenze zu Mexiko, welche das Land auch gleich noch selbst bezahlen soll. Mit seinem Lied erhoffte sich Tufano, dass eine Bewegung entstünde, welche all diesen Trumps auch in der Schweiz das Handwerk legte.

Trinkwasserverschmutzung im Niederamt Ein Flugblatt machte Mitte Juli im Niederamt die Runde. Grund dafür: Fäkalbakterien gelangten in die Trinkwasserversorgung der drei Niederämter Gemeinden Dulliken, Lostorf und Obergösgen. Während rund 10 Tagen mussten die Bewohner der drei Gemeinden das Wasser abkochen, um es verwenden zu können. Ursprung der Verschmutzung war die Abwasserreinigungsanlage (ARA) Winznau. Offenbar gelangte dort wegen eines Stromausfalls in der Kläranlage ungeklärtes Abwasser in die Aare und von dort ins Grundwasser. August Letzte Fahrt vom «Mandarinli» Seit den 1970er Jahre fuhren die ältesten Fahrzeuge des Regionalverkehrs Bern-Solothurn RBS. Die Liebevoll genannten «Mandarinli» fuhren ab 2013 nur noch auf der S7 Linie zwischen Bern und Worb. Im August hatte das «Mandarinli» dann seine letzte Reise, und die führte nach Solothurn. Für das «Mandarinli» fährt jetzt die «Worbla» auf der Linie S7 und S9. Die «Mandarinli» Züge werden alle bis Ende 2019 entsorgt sein.

Zweiter Brand auf der Holzbrücke in Olten Im August brannte die Holzbrücke in Olten zum zweiten Mal in diesem Jahr. Trotz Verbotsschilder war der Auslöser wieder Raucherware. Nur durch Zufall brannte die Brücke dieses mal nicht stärker. Die Feuerwehr war auf einer Übungsfahrt und konnte so schnell vor Ort sein. Die Feuerwehrleute konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen, jedoch blieb die Brücke bis in den Abend hinein gesperrt. Im Winter 2018/2019 wird die Brücke saniert.

September Landesstreik «1918.ch» 27 mal begeisterte das Theaterstück «1918.ch» in Olten. Insgesamt 13'500 Besucher sahen die Vorstellung rund um den Streik vor 100 Jahren. Jede Vorführung war ausverkauft, so dass die Veranstalter die Vorführungen verlängerten. Im September fand dann die letzte Aufführung statt. Danach blieb, wie der Streik vor 100 Jahren, auch das Theaterstück nur noch als Erinnerung haften.

Oktober Omya kauft Spirig-Areal Im Oktober kaufte der Oftringer Chemiefirma Omya International Ltd. das Galderma-Spirig-Areal in Egerkingen. Rund 150 Arbeitsplätze werden nach Egerkingen verlegt. Die Omya AG will dort ihre Forschung und Entwicklung unterbringen und erweitern. Neu werden dort hochwertige Zusatzstoffe auf Zellulosebasis für die Kosmetikindustrie hergestellt und nicht mehr Sonnencreme. Omya zählt rund 8000 Mitarbeitende an mehr als 175 Standorten in über 50 Ländern. November Feuerdrama in Solothurn Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Wengistrasse 40 in Solothurn verstarben sieben Menschen, darunter drei Kinder. Bei den Verstorbenen handelt es sich um Asylsuchende aus Eritrea und Äthiopien. Anwohner berichteten von grausamen Szenen. Ausgelöst wurde das Feuer wegen unsachgemässem Umgang mit Raucherwaren. Eine Frau hatte im Bett geraucht.

