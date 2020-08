Was ein Miststock so alles zu sagen hat

«Wie der Miststock, so der Bauer.» Oder: Die Braut sei gerne nach Grösse und Ordentlichkeit des Miststocks auf dem elterlichen Hof ausgewählt worden. Solches ist in Erzählungen nachzulesen und betagte Bauersleute bestätigen es. Ob der Bauer in Subingen, wo das Bild im Juli 1980 aufgenommen wurde, seinen Miststock deshalb so ordentlich gezüpfelt hat?