Der Fall William W. schlug wiederholt hohe Wellen: Er hatte 2006 in Starrkirch-Will am helllichten Tag ein Mädchen vergewaltigt, nachdem er im Kanton Aargau schon 1999 wegen Schändung von Kindern verurteilt worden war. Der heute 45-jährige Täter wurde vom Amtsgericht Olten-Gösgen zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, wobei die Strafe zugunsten einer stationären Massnahme aufgeschoben wurde. Zu einer (nachträglichen) Verwahrung kam es für den mehrfach rückfälligen Täter bis heute nicht. Im Gegenteil: Vor knapp drei Jahren endete die stationäre Massnahme, William W. kam auf Geheiss des Solothurner Obergerichts in ambulante Behandlung mit Bewährungshilfe. Und wurde im November des vergangenen Jahres nach einem neuerlichen Vorfall in Olten festgenommen.

Gestern nun kam bei der Präsentation des Berichts über die vom Regierungsrat angeordnete Administrativuntersuchung ans Licht, dass seit der Beendigung der stationären Massnahme über den bekannten Fall hinaus vier weitere Übergriffe stattgefunden hatten. Eine Weiterung der bisher bekannten Geschichte, die sich unter dem unschönen Titel «dreimal erfolglos therapiert» zusammenfassen lässt.

Pikantes Detail: William W. musste vom Staat für ein Jahr und fünf Monate ungerechtfertigte Haft sogar noch entschädigt werden. Dies, weil die fünfjährige therapeutische Massnahme, zu der William W. 2010 verurteilt worden war, im Mai 20015 auslief. Doch der Freilassungsentscheid erfolgte erst im September 2016. Das entschied das Bundesgericht im März 2017. Kostenpunkt: 52'000 Franken. (bbr.)