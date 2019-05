Auch sie geriet ins Visier des kantonalen Gewerbeverbandes: die Vebo, die sich um Menschen mit Beeinträchtigungen kümmert.

Seit Februar thematisiert der Gewerbeverband, wie weit Firmen der öffentlichen Hand in den freien Markt eingreifen dürfen. «Fair ist anders» heisst die Kampagne, die etwa darauf aufmerksam macht, dass steuerbefreite städtische Energieversorger zunehmend im Installationsgeschäft tätig sind. Problematisch ist dies vor allem, weil diese Institutionen aufgrund der Besitz- oder Finanzierungsverhältnisse etwas längere Spiesse haben als die privaten Anbieter.

"Wir lassen uns nicht behindern"

«Mit den zusätzlichen Dienstleistungen, die ständig ausgebaut werden, steht die Vebo zunehmend dem Gewerbe und der Industrie auf die Füsse», kritisiert der Gewerbeverband auch die Oensinger Institution, die beispielsweise eine Bäckerei, Schreinerei und Gärtnerei betreibt. «Diese Aktivitäten sind sofort auf ein Minimum zu reduzieren.»



Doch die Vebo will sich in ihrer Tätigkeit nicht beschneiden lassen, wie sie am Freitag in Oensingen deutlich machte. «Die Vebo lässt sich nicht behindern», stellte Direktor Marc Eggimann klar. Im Gegenteil: Mann will im gewerblichen Bereich noch wachsen. 29 ihrer 72 Mio. Franken Umsatz erwirtschaftet die Vebo heute in diesem Bereich. Der Anteil soll gar auf 50 Prozent steigen.

20 Mio. von der Vebo fürs Gewerbe

Allerdings relativiert der Vebo-Chef dabei: Von den 29 Mio. Franken habe die Vebo 27 Mio. Franken als «verlängerte Werkbank» erarbeitet, sprich: Produkte wurden für Firmen eingepackt, veredelt etc. Nur gerade 2 Mio. Franken Umsatz seien in direkter Konkurrenz zur Privatwirtschaft gestanden, so Eggimann. Dagegen aber habe die Vebo für mehr als 20 Mio. Franken beim Solothurner Gewerbe eingekauft.



Die Vebo sei gar gezwungen, ihren Umsatz mit gewerblichen Dienstleistungen zu steigern, betonte Eggimann. «Die Motivation dafür ist auch der steigende Kostendruck von Bund und Kantonen im Bereich Sozialwesen.»



Nahe am Gewerbe macht stolz



Längst nicht nur mit ökonomischen Argumenten begründet die Vebo, warum man im Gewerbebereich tätig ist. Wenn Behinderte vollständiger Teil der Gesellschaft sein sollen, sollten sie nicht einfach beschäftigt werden, sondern sinnvollen Beschäftigungen möglichst nahe am regulären Arbeitsmarkt nachgehen. «Die Distanz zur Wirtschaft wird so verkleinert.» Der Effekt sei positiv, so Eggimann: «War es früher peinlich, für die Vebo zu arbeiten, sind viele heute stolz.»