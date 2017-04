Auch Bläsi, die hauptsächlich auf dem Grenchner Kapo-Posten Dienst leistet, findet die Haupt-Fehler bei sich. «Ich war zu nervös.» Als Team hat es dann nicht optimal funktioniert. Obwohl die Richter ihr für die Gebäudesicherung 25 von 30 möglichen Punkten gaben und es beim Patrouillendienst 62 von 70 Punkten gab, ist ihr Name auf der Rangliste an drittletzter Stelle zu finden. Zu schlecht lief es ihr in den anderen Disziplinen, zu stark war die Konkurrenz.

Durch die mässigen Ergebnisse habe sie sich nicht so motivieren können, sagt Bläsi. Der Hund sei im Gegenzug grundsätzlich immer motiviert. «Er will immer etwas arbeiten», so die 29-Jährige.

Die nächsten Schweizer Meisterschaften finden in fünf Jahren statt. Ob die beiden dann nochmals ihr Glück versuchen werden (zuerst müssten sie sowieso die kantonale Ausscheidung bestehen), wissen sie noch nicht. Einen Hund auf so hohem Niveau auszubilden, brauche viel Zeit.