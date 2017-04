Im Dienst leisten die beiden Teams hervorragende Arbeit. An den Schweizer Meisterschaften der Polizeihundeführer in Lüterkofen lief es allerdings gar nicht. Sowohl bei Flavia Bläsi als auch bei Peter Wohlrab flatterten die Nerven.

«Wir haben den Kanton Solothurn vertreten und wollten das besonders gut machen», blickt Wohlrab, der im Justizvollzug arbeitet, abschliessend zurück. Er sei fast übermotiviert gewesen. Diese Aufregung habe er an seinen Hund übertragen. «Roma könnte es besser. Die meisten Fehler habe ich gemacht, und nicht der Hund.»

Auch Bläsi, die hauptsächlich auf dem Grenchner Kapo-Posten Dienst leistet, findet die Haupt-Fehler bei sich. «Ich war zu nervös.» Als Team hat es dann nicht optimal funktioniert. Durch die mässigen Ergebnisse habe sie sich nicht so motivieren können. Der Hund sei im Gegenzug grundsätzlich immer motiviert. «Er will immer etwas arbeiten», so die 29-Jährige.

Die nächsten Schweizer Meisterschaften finden in fünf Jahren statt. Ob die beiden dann nochmals ihr Glück versuchen werden (zuerst müssten sie sowieso die kantonale Ausscheidung bestehen), wissen sie noch nicht. Einen Hund auf so hohem Niveau auszubilden, brauche viel Zeit.

Eines ist wohl sicher: Für den 11-jährigen Benjo wird es die letzten Meisterschaften im grössen Stil gewesen sein. Roma mit ihren 7,5 Jahren könnte je nach Gesundheitszustand nochmals antreten. (ldu)