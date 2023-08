Militärmusik «Es ist eine Riesenkiste»: Drei Solothurner spielen am Military Tattoo in Edinburgh mit – das erleben sie in Schottland

Das Repräsentationsorchester der Schweizer Armee spielt in diesem Jahr am Royal Edinburgh Military Tattoo. Die Teilnahme am grössten Militärmusik-Festival der Welt gilt als Ritterschlag. Mittendrin: drei junge Männer aus der Region Thal-Gäu.