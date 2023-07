Wangen an der Aare Autofahrer baut Selbstunfall auf A1 Ein Autofahrer verlor am Sonntagmorgen die Kontrolle über sein Auto und prallte in die Leitplanken links und rechts der Fahrbahn. Er verletzte sich leicht. Der Alkoholtest war positiv.

Das Unfallauto. Es musste stark beschädigt abgeschleppt werden. Bild: Kapo Solohurn

Ein Autofahrer war am frühen Sonntagmorgen um 3.30 Uhr auf der A1 bei Wangen an der Aare Richtung Zürich unterwegs, als er die Kontrolle über sein Auto verlor. Er prallte einmal links und einmal rechts in die Leitplanke und blieb dann auf dem Pannenstreifen stehen. Leicht verletzt konnte er das schwer beschädigte Auto verlassen. Es musste abgeschleppt werden.

Über die Ursache des Kontrollverlustes gibt es noch keine finale Aufklärung. Nach ersten Erkenntnissen war er alkoholisiert. (mma)