Wanderunfall Solothurner Wanderin stirbt in Leukerbad beim Sturz in die Tiefe Eine 76-jährige Wanderin mit Wohnsitz in Solothurn ist am Samstagvormittag 9. September 2023 oberhalb von Leukerbad tödlich verunglückt.

Gegen 11 Uhr morgens folgte die Verunglückte ihrem Bruder auf dem Weg von der Mittelstation der Seilbahn Flaschen-Torrentalp in Richtung «Wolfstritt». Aus bislang ungeklärten Gründen stürzte die Wanderin über steiles Gelände rund 60 Meter in die Tiefe.

Am Samstagsvormittag verunglückte eine Solothurner Wanderin oberhalb von Leukerbad. zvg

Die Rettungskräfte der Air Zermatt konnten laut der Kantonspolizei Wallis nur noch den Tod der Frau feststellen.

Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Wallis eine Untersuchung eingeleitet.