1. Der Planetenweg: Wanderung durchs Weltall

Der Planetenweg ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Jeder gewanderte Kilometer entspricht im Sonnensystem einer Milliarde Kilometern. Infotafeln vermitteln dabei die wichtigsten Charaktermerkmale der einzelnen Planeten. Startpunkt ist direkt hinter dem Kurhaus bei der Sonne. Merkur, Venus, Erde und Mars befinden sich nur wenige Minuten Fussmarsch entfernt davon. Der Weg führt weiter in Richtung Hinter-Weissenstein auf das Schiliz-Mätteli, an weiteren Planeten vorbei bis hin zum Althüsli. Noch weiter westlich beim Brüggligrat befindet sich Pluto und damit das Ende des Weges. Dank zahlreicher Feuerstellen kann man sich entlang des Wegs verpflegen.

Der Juragarten Weissenstein zeigt die typischen Pflanzen des Juras. Er liegt unmittelbar südlich des Kurhauses auf dem Weissenstein und ist das ganze Jahr über frei zugänglich. Insgesamt werden rund 200 Pflanzenarten aus den Vegetationstypen Bergwald, Waldsaum, Weide, Heuwiese, Wegrand, Geröllflur und Blaugrashalde gezeigt. Die blütenreichste Zeit ist während der Sommermonate Juni und Juli. Der Juragarten wird in ehrenamtlicher Arbeit gehegt und gepflegt. Eine Gruppe freiwilliger Mitarbeiter jätet, schneidet, putzt und erledigt auch alle anderen anfallenden Gartenarbeiten. Der Garten wurde am 27.6.1957 eingeweiht und ist seit 1977 kantonal geschützt. Das Juragarten-Helferteam sanierte 2018 die Mauer beim Westeingang. Später entstand in der Mitte des Gartens eine weitere Trockenmauer.

3. Schnitzeljagd mit Schokoladen-Fondue