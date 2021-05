Walterswil 22-Jähriger baut auf der A1 einen Unfall – er hatte die stehende Kolonne zu spät bemerkt Ein Autolenker verursachte am Dienstag auf der Autobahn A1 bei Walterswil in Richtung Bern einen Selbstunfall. Er kollidierte mit der Mittelleitplanke.

Am Dienstagabend ist es gegen 19.30 Uhr zu einem Unfall auf der Autobahn A1 gekommen. Dabei hat ein 22-jähriger Automobilist, in Richtung Bern fahrend, auf Höhe Walterswil SO den stockenden Kolonnenverkehr zu spät wahrgenommen. Aufgrund seines Ausweichmanövers verlor er die Herrschaft über seinen Seat Ibiza und prallte gegen die Mittelleitplanke. Das teilt die dort zuständige Kantonspolizei Aargau in einem Schreiben mit.

Verletzt worden ist demnach niemand. Am Fahrzeug sowie an der Mittelleitplanke ist allerdings Sachschaden entstanden.

Die zuständige Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet. Zur Abklärung des Verdachts auf Führen eines Fahrzeuges in fahrunfähigem Zustand hat die Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Der Lenker musste seinen Führerausweis abgeben. (cri)

Aktuelle Polizeibilder: