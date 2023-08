Wahlkalender Justizkommission will keinen Ständerat, der gleichzeitig in der Solothurner Regierung sitzt Der Protest der Mitte scheint nichts zu nützen: Wird Remo Ankli in die kleine Kammer des Bundesparlaments gewählt, müssen die Parteien ihre Nominationsverfahren für die Regierungsratsersatzwahl wohl im Eilzugtempo durchführen.

Am 22. Oktober wird nicht nur der Nationalrat, sondern auch der Ständerat gewählt. Zumindest ein neues Gesicht wird den Kanton Solothurn nach dem Rücktritt von Roberto Zanetti (SP) in der kleinen Kammer vertreten.

Bei einer allfälligen Wahl in den Ständerat würde postwendend die Regierungsratsnachfolge gesucht werden. Bild: Bruno Kissling

Angesichts des starken Kandidatenfelds ist ein zweiter Wahlgang wahrscheinlich. Gute Wahlchancen werden am 19. November FDP-Regierungsrat Remo Ankli attestiert. Wechselt der Bildungsdirektor nach Bundesbern, folgt postwendend die nächste Wahl: Bereits am 21. Januar 2024 soll die Regierungsratsnachfolge gekürt werden. Der zweite Wahlgang wäre für den 3. März vorgesehen.

Neben der FDP, die ihr zweites Mandat verteidigen will und der SVP, die noch nie ein Mitglied für die Exekutive gestellt hat, dürfte auch die Mitte antreten. Sie hat 2021 nach den Abgängen von Roland Fürst und Roland Heim ihren zweiten Sitz verloren.

Sorgt sich um die knappe Zeit bis zur Ersatzwahl, Mitte-Präsident Patrick Friker. Bild: Hanspeter Bärtschi

Mitte-Präsident Patrick Friker war es denn auch, der den Wahlkalender infrage gestellt hat. Bei einer Ersatzwahl in den Regierungsrat während der Amtsperiode brauche es mindestens acht Wochen zwischen Ausschreibung und Anmeldeschluss, forderte er. Sonst bliebe den Parteien kaum Zeit für ein seriöses Nominationsverfahren.

Vor der Sommerpause hatte der Kantonsrat einen Auftrag der Mitte für «vernünftige Anmeldefristen bei Ersatzwahlen in den Regierungsrat» zwar als dringlich erklärt. Gleichzeitig aber wurde klar, dass es dafür in der Septembersession keine Mehrheiten geben dürfte. Auch die Regierung will nicht vom kommunizierten Fahrplan abweichen: Der Auftrag sei nicht umsetzbar, ohne dass damit eine relativ lange Vakanz im Regierungsrat entstehen würde.

Staatsschreibe-Stellvertreterin Pascale von Roll. Bild: Andre Veith

Diese Haltung stützt nun auch die Justizkommission. Sie will den Auftrag als nicht erheblich erklären. Laut der stellvertretenden Staatsschreiberin Pascale von Roll ist der Regierungsrat für die Ansetzung von kantonalen Ersatzwahlen zuständig . Die Minimalfrist zwischen der Publikation der Einberufung (sechs Wochen vor dem Wahltag) und dem Ablauf der Anmeldefrist (fünf Wochen vor dem Wahltag) betrage etwas mehr als eine Woche.

Eine mögliche parallele Ausübung des Regierungsrats- und Ständeratsmandats sei keine Option und eine Doppelbelastung des stellvertretenden Regierungsratsmitgliedes solle nicht unnötig verlängert werden. (cra)