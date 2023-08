Wahlen Solothurner Grüne machen in Sachen Transparenz vorwärts: Sie legen das gesamte Wahlkampfbudget offen Knapp 100’000 Franken lassen sich die Solothurner Grünen den Wahlkampf kosten. Sie legen das gesamte Wahlkampfbudget, inklusive woher das Geld stammt und wofür es ausgegeben wird, offen.

Erstmals haben Parteien und Kandidierende für die Nationalratswahlen Rechenschaft über ihre Wahlkampffinanzierung abzulegen. Bis am 7. September müssen die Budgets und einzelne Zuwendungen ab 15’000 Franken offengelegt werden.

Ihr Budget kommuniziert haben bereits die Grünliberalen, sie nehmen 60’000 Franken für den Wahlkampf in die Finger. Die einzige Zuwendung von über 15’000 Franken stammt aus der Wahlkasse der GLP Schweiz (20’000 Franken).

Nun haben auch die Grünen ihr Budget offengelegt: 98'000 Franken wollen sie ausgeben. In Sachen Transparenz gehen sie aber einen Schritt weiter: Sie legen sämtliche Einnahmen offen. Zudem auch, wie sie das Geld zu verwenden gedenken. So stammen 46’000 Franken aus Parteieinlagen, 18’000 Franken sind Beiträge der Sektionen und Kandidierenden, 15’000 stammen von den Grünen Schweiz und 19’000 Franken sind Spenden.

Laura Gantenbein, Präsidentin der Grünen Kanton Solothurn. Bild: Tom Ulrich

Mehrheitlich ausgegeben wird das Geld für Lohnkosten (26’750), Wahlprospekte (39’000) und Aussenwerbung (16’200).

Man begrüsse die neuen Transparenzregeln für die Finanzierung von Wahlkampagnen, schreiben die Grünen. Da diese allerdings hauptsächlich die (grösseren) Einnahmen im Nationalrats-Wahlkampf betreffen, habe man sich entschieden, das gesamte Budget offenzulegen.

Wie viel die Ständeratskandidaten bezahlen

Anlässlich eines Podiums der Ständeratskandidatinnen und Ständeratskandidaten an der Kanti Olten haben diese Woche vier der sechs Kandidatinnen und Kandidaten bekannt gegeben, wie viel eigenes Geld sie in ihren Wahlkampf stecken werden. Christian Imark (SVP) war nicht am Podium anwesend, der bisherige Pirmin Bischof (Mitte) wollte sein Budget nicht öffentlich machen.

Die anderen werden nach eigenen Angaben so viel eigenes Geld in den Wahlkampf stecken: