Wer vertritt Solothurn am besten im Ständerat? Finden Sie es heraus – am grossen Wahlpodium dieser Zeitung

Fünf Männer und eine Frau wollen am 22. Oktober in den Ständerat gewählt werden. Wer steht für welche Position? Wie unterscheiden sich die Kandidieren persönlich? Und welchen Rucksack bringen sie mit? Fragen, die an unserem Podium gestellt werden.