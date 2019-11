Wahl ans Solothurner Obergericht kommt vor Bundesgericht

Taufrisch ist der Fall nicht – doch er blüht seit dem Herbst des vergangenen Jahres stets von neuem auf. Konkret geht es um die Oberrichterwahlen vom 4. September 2018, in deren Umfeld diese Zeitung ein Schreiben publik machte, wonach nicht nur die Obergerichtspräsidentin, sondern auch weitere drei Oberrichter Einblick in die Bewerbungsdossiers hatten. Und nicht nur dies: Das Obergericht hatte auch eine Wahlempfehlung zuhanden der vorberatenden kantonsrätlichen Justizkommission abgegeben. Gewählt wurde am Ende die damalige Amtsgerichtspräsidentin Olten-Gösgen, Barbara Hunkeler.

Ein Vorgang, den Claude Wyssmann, selber – erfolgloser – Kandidat, nicht akzeptieren mochte. Er reichte am Tag vor Hunkelers Wahl bei der Staatsanwaltschaft eine Anzeige wegen Amtsgeheimnisverletzung ein, die sich gegen Mitglieder der Justizkommission ebenso wie gegen Personen der Staatsanwaltschaft richtete. In der Folge bestellte der Regierungsrat mit dem Basler Ankläger Alberto Fabbri einen ausserordentlichen Oberstaatsanwalt, der die Sache prüfte. Und am 2. Juli zu einem klaren Schluss kam: «Der objektive Tatbestand der Amtsgeheimnisverletzung ist nicht erfüllt. Deshalb habe ich die Einstellung des Verfahrens verfügt», sagte er. Wobei die Einstellung nur die Weitergabe des Bewerbungsdossiers an die Obergerichtspräsidentin betraf, nicht aber die Weitergabe von Informationen an diese Zeitung.