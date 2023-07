Vorsätzliche Tötung Der Beschuldigte im Fall Bellach hat mit Absicht gehandelt – zumindest deutet der Wechsel in den Strafvollzug darauf hin In der Nacht auf den Karsamstag wurde in Bellach eine 17-Jährige von einem Auto überrollt und erlag ihren Verletzungen. Der mutmassliche Täter, ein 19-Jähriger, hat nun in den vorzeitigen Strafvollzug gewechselt. Was das zu bedeuten hat und wie es jetzt weiter geht.

Das Osterwochenende wurde im Kanton Solothurn überschattet vom Tod einer 17-jährigen Frau. Sie wurde in Bellach in der Nähe der reformierten Kirche von einem Auto überfahren und und dabei tödlich verletzt.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag, 8. April, an der Kaselfeldstrasse in Bellach. Bild: Tele M1

Bald war klar, dass es sich um mehr als einen Unfall handelt. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn ging von vorsätzlicher Tötung aus und verhaftete im Zusammenhang einen 19-jährigen Schweizer.

Nun zeigen Recherchen von 32Today, dass der Beschuldigte in den vorzeitigen Strafvollzug gewechselt habe. Dies hat die Staatsanwaltschaft auf Anfrage von 32Today geschrieben.

Strafvollzug als nächster Schritt

Was bedeutet das? Gemäss Artikel 236 der Strafprozessordnung kann eine beschuldigte Person einen Antrag stellen für den Wechsel in den vorzeitigen Vollzug, wenn sich abzeichnet, dass mit einem längeren Freiheitsentzug zu rechnen ist. Voraussetzung ist, dass das Untersuchungsverfahren weit fortgeschritten und die Beweislage weitgehend geklärt ist. Auch wenn noch kein Gerichtsurteil rechtskräftig ist, werden diese Leute in den Gefängnissen oder Massnahmenzentren wie normale Häftlinge behandelt.

Für den Fall Bellach bedeutet das, dass kaum Zweifel herrsche, dass der junge Mann die junge Frau absichtlich überfahren hat. Denn, so schlussfolgert 32Today, sonst wäre ein Wechsel in den Vollzug nicht möglich.

Unterschied zwischen normalem Strafvollzug und Untersuchungshaft

Für den Beschuldigten hat das Haftregime im normalen Vollzug den Vorteil, dass es weniger streng ist als in einem Untersuchungsgefängnis. In diesen wären weniger soziale Kontakte erlaubt, es gibt kaum Beschäftigung, und die Häftlinge verbringen die meiste Zeit in der Zelle, gemäss 32Today.

Auch könne im normalen Strafvollzug bereits mit therapeutischen Behandlungen und Resozialisierung angefangen werden. Ausserdem werden die Tage in Haft bereits beim Urteil angerechnet.

Noch ist die Untersuchung der Staatsanwaltschaft im Fall Bellach nicht abgeschlossen, sie könne noch ein Weilchen dauern, teilt Sprecherin Claudia Meier gegenüber 32Today mit. Wenn die Ermittlungen beendet sind, wird sich das Amtsgericht Solothurn-Lebern mit dem Fall befassen und einen Prozesstermin ansetzen.