Voranschlag Finanzlage ist angespannt, aber stabil: Kanton Solothurn rechnet 2024 mit einem Minus von 56 Millionen Franken Der Voranschlag des Kantons Solothurn für das Jahr 2024 liegt vor. Der Kanton rechnet mit einem happigen Verlust, spricht aber wegen des hohen Eigenkapitals von einer stabilen Finanzlage. Das Budget ist noch mit grossen Unsicherheiten verbunden, weil die Gewinnausschüttungen der Nationalbank nicht garantiert sind.

Finanzdirektor Peter Hodel. Bild: Bruno Kissling

Das Budget des Kantons für nächstes Jahr liegt vor. Der Voranschlag rechnet mit einem Minus von 28,6 Millionen Franken. Trotzdem bleibe der Kanton – dank der Gewinne der vergangenen Jahre – finanziell handlungsfähig, wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt.

Die Finanzlage des Kantons Solothurn hatte sich in den vergangenen Jahren stabilisiert: Seit 2018 konnten jeweils Ertragsüberschüsse erwirtschaftet werden, das Eigenkapital stieg von 201,3 Millionen Franken 2018 auf 702,1 Millionen Franken 2022. Seit 2023 wurden nun – nicht unerwartet, wie der Kanton schreibt – Verluste prognostiziert. Das Eigenkapital dürfte demnach sinken, bleibt aber über 600 Millionen Franken.

Zum prognostizierten Verlust von knapp 30 Millionen kommt noch die Abschreibung des Finanzfehlbetrages der Pensionskasse Kanton Solothurn dazu. Insgesamt resultiert ein Aufwandüberschuss von 55,9 Millionen Franken. Die Nettoinvestitionen betragen nächstes Jahr 96 Millionen Franken, dies sind 6,9 Mio. Franken weniger als im Voranschlag 2023. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei 43 Prozent.

Allfällige Lohnanpassungen stehen noch aus

Die Lohnmassnahmen werden alljährlich von den Sozialpartnern ausgehandelt. Dieses Jahr sind die Verhandlungen am 11. September 2023 gestartet. Die Ergebnisse werden gemäss Kanton im November erwartet. Im vorliegenden Voranschlagsentwurf 2024 sind daher noch keine Lohnmassnahmen enthalten. Heisst: Sollte der Kanton in Lohnerhöhungen einwilligen, würde sich das Defizit erhöhen.

Vergleich mit dem Voranschlag 2023

Mit einem Aufwandüberschuss in der Erfolgsrechnung von 55,9 Millionen Franken wird im Voranschlag 2024 ein um 34,6 Millionen Franken besseres Ergebnis ausgewiesen als im Vorjahr (Voranschlag 2023: 90,5 Millionen Franken). Die Nettoinvestitionen liegen mit 96 Millionen Franken 5,1 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres (2023: 101,2 Millionen Franken).

Der Cashflow (Bruttoertragsüberschuss) beträgt 40,8 Millionen Franken und liegt 37,8 Millionen Franken über dem Voranschlag vom Vorjahr (2023: 3 Millionen Franken). Ein Cashflow bedeutet, dass die laufenden Ausgaben vollständig aus den laufenden Erträgen finanziert werden können. Auch der Selbstfinanzierungsgrad kann im Vergleich zum Vorjahresbudget gesteigert werden und beträgt 43 Prozent. Die Nettoverschuldung steigt infolge des Finanzierungsfehlbetrages von 55,2 Millionen Franken allerdings weiter an.

Entwicklung der Finanzlage

Mit dem Legislaturplan 2021 bis 2025 hat sich der Regierungsrat das Ziel gesetzt, die Pro-Kopf-Verschuldung bis 2030 auf unter 4000 Franken zu reduzieren. 2022 betrug diese 3350 Franken. Mit dem vorliegenden Voranschlag steigt diese voraussichtlich auf 3813 Franken an.

Im Vergleich zu den Vorjahren steigen die Kosten vor allem in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Gesellschaft und Soziales weiter an. Die Anhebung des Leitzinses durch die Schweizerische Nationalbank führt zu einem höheren Zinsendienst, aber auch zu höheren Vermögenserträgen.

Ungewissheit über die Gewinnausschüttung der Nationalbank

Die grösste Unsicherheit besteht gemäss Kanton in Bezug auf die künftigen Gewinnausschüttungen der Schweizerischen Nationalbank. Die geopolitische Lage ist unsicher, der Krieg in der Ukraine dauert an, die Konjunktur schwächt sich teilweise ab, und die Finanzmärkte bleiben sehr volatil. Diese Umstände haben einen grossen Einfluss auf das Ergebnis der Nationalbank.

2022 erhielt der Kanton Solothurn noch 128 Millionen Franken aus der Gewinnausschüttung, 2023 fallen diese komplett weg, und für 2024 wurde eine Grundausschüttung in der Höhe von 42,7 Millionen Franken budgetiert. Angesichts des Semesterabschlusses der Nationalbank ist diese aber mit grosser Unsicherheit verbunden. Eine neue Lagebeurteilung wird der Regierungsrat wiederum im Zuge des Quartalberichts der Nationalbank per 30. September vornehmen. Bleibt die budgetierte Ausschüttung aus, so würde dies den Voranschlag 2024 um rund 43 Millionen Franken verschlechtern (damit wäre er bei einem Minus von 99 Millionen Franken).

Fazit des Kantons: Die Finanzlage zeige sich angesichts des geopolitisch anspruchsvollen Umfelds und der geplanten Defizite zwar angespannt, aber stabil. Die kritische Prüfung der staatlichen Aufgaben und Ausgaben bleibe eine Daueraufgabe. Nur so könne die finanzpolitische Handlungsfähigkeit langfristig gesichert werden. (szr)