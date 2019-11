Vor einem Jahr erlebte Solothurn eine Nacht, die sich tief in die Stadt eingebrannt hat

Es war nachts um 2.10 Uhr, als ein Bewohner des Mehrfamilienhauses an der Wengistrasse 40 Rauch im Treppenhaus entdeckte. Er handelte rasch und löste Alarm aus. Die Feuerwehr rückte in der Nacht vom Sonntag auf den Montag unverzüglich mit einem Grossaufgebot aus und brachte 19 Personen in Sicherheit.

Die tragische Gewissheit Stunden danach: Für 6 Personen kam jede Hilfe zu spät. Vier Erwachsene und zwei Kinder starben beim Unglück. Eine vierköpfige eritreische Familie wurde komplett ausgelöscht. Ein weiteres Kind erlag zwei Tage später im Spital seinen Verletzungen. Die beiden Kinder einer äthiopischen Familie wurden in der Brandnacht zu Waisen.

Insgesamt forderte der Brand in der Nacht vor genau einem Jahr 7 Todesopfer. Bei den Verstorbenen handelte es sich um vier erwachsene Personen im Alter zwischen 27 und 33 Jahren, um ein Kleinkind sowie um zwei Kinder im Schulalter.

Die Feuersbrunst wurde durch eine Zigarette ausgelöst, wie die Polizei noch am Tag des Brandes erklärte. Am Mittwoch, gut zwei Tage nach dem Ereignis, bestätigte die Staatsanwaltschaft, eine vorläufig festgenommene Frau habe gestanden, mit einer Zigarette im Bett eingeschlafen zu sein.

Die Stadt stand in den Tagen danach unter Schock. Es gab auf den Strassen nur ein Thema. Und das Bedürfnis, gemeinsam zu trauern. Knapp zwei Wochen später gedachten in der St.-Ursen-Kathedrale rund 800 Personen der 7 Opfer der Brandtragödie. Die Anwesenden brachten ihre Trauer und ihr Mitgefühl zum Ausdruck.

Nach der rund einstündigen Feier nutzten zahlreiche Menschen die Möglichkeit, zu Fuss an den Unglücksort zu gehen. Die Menschen legten eine selber mitgebrachte Rose nieder. Damit wurde das Leben symbolisch an jenen Ort zurück gebracht, an dem die Opfer auf tragische Art und Weise den Tod gefunden hatten.