Die junge Frau steht in der Cafeteria. Schwarze Hose, weisse Bluse, roter Blazer. Sie hält ein Tablett in den Händen und blickt in die Kamera des Fotografen. «Merhawit – Superstar», sagt eine Arbeitskollegin hinter dem Tresen. Merhawit Desta lacht. Das tut die Eritreerin oft. Oft sagt sie in ihrem Hochdeutsch mit starkem Akzent auch «sicher!».

«Sicher» gefalle es ihr hier. «Hier» ist in der Cafeteria des Alterszentrums Leuenmatt in Bellach, welches Desta vor acht Monaten im Rahmen eines Freiwilligeneinsatzes einstellte. Nach vier Monaten wurde eine Festanstellung daraus.

Desta ist 30 Jahre alt und kam als Flüchtling vor drei Jahren in die Schweiz. Zweieinhalb Jahre lang arbeitete sie für die gemeinnützige Firma «ProWork» in Grenchen, die niederschwellige Jobs im Bereich Verpackungs- und Montagearbeiten vermittelt. Desta hat schon in ihrem Heimatland als Servicekraft gearbeitet. Ihr Wunsch: Dies in der Schweiz wieder zu tun, eigenes Geld verdienen. «Aber es ist sehr schwierig», sagt sie. Alleine fand sie keine Stelle. Sehr schnell ging es dann aber, als sie vom Sozialdienst an das Heks (Hilfswerk Evangelische Kirchen Schweiz) vermittelt wurde.

Keine Konkurrenz zum ersten Arbeitsmarkt

Das Programm Heks Visite vermittelt Freiwilligeneinsätze für Sozialhilfebeziehende. Während maximal acht Stunden in der Woche arbeiten sie in einem gemeinnützigen Betrieb – ohne Lohn. Die Einsätze dürfen keinen Platz im 1. Arbeitsmarkt ersetzen; somit soll auch nicht die Gefahr bestehen, dass Freiwillige als Gratis-Arbeitskraft ausgenutzt werden.

«Integration ist uns wichtig», erklärt die Cafeteria-Chefin Theresia Waibel die Motivation des Alterszentrums, Desta anzustellen. «Es ist wichtig, dass gerade Leute, die es zuvor schwer hatten, ein Standbein finden.» Das ist das Ziel von Heks Visite: Sozialhilfeempfänger, die ausgesteuert wurden, vielleicht nie eine Ausbildung gemacht oder in höherem Alter den Job verloren haben, krank sind, sollen eine Struktur erhalten.