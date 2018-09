In ihrer Medienmitteilung halten die Jungfreisinnigen zur Volksinitiative «Für Ernährungssouveränität» fest, dass «strukturerhaltende Massnahmen des Bundes die Allgemeinheit jährlich mehrere Milliarden Franken kosten». Das Budget für Landwirtschaft und Ernährung von 3,7 Milliarden Franken sei «nur die Spitze des Eisberges».

Mit den von der Initiative geforderten massiven staatlichen Eingriffen und dem weiteren Ausbau der Einfuhrregulierungen werden stichhaltige, substanzielle Freihandelsverträge verunmöglicht. Ebenso tangiert würden das WTO-Agrarabkommen und eingegangene Verpflichtungen von Freihandelsverträgen.

Mögliche handelspolitische Gegenmassnahmen könnten der Schweiz hohen wirtschaftliche Schaden zufügen, warnen die Jungfreisinnigen: «Statt sich an veralteten Strukturen krampfhaft festzuhalten, ist es an der Zeit, dem Wandel entgegenzusehen, ihn zuzulassen und als Chance zu nutzen.»

Fairer – aber viel teurer?

Bezüglich der «Fair-Food-Initiative» wird von der Jungpartei festgehalten, dass die Lebensmittelproduktion schon heute strengen, sozialverträglichen und ökologischen Anforderungen in der Schweiz unterliege. Die Vorgaben für importierte Lebensmittel umzusetzen, würde sich als schwierig gestalten, da teure Kontrollsysteme entwickelt und in den jeweiligen Produktionsländern umgesetzt werden müssten. «Die Kosten würden sich in den Lebensmittelpreisen niederschlagen und diese nur noch weiter verteuern.»

Der kantonale Jungfreisinn lehnt auch die Velo-Initiative ab. Die Gemeinden und der Kanton seien am besten in der Lage, die richtigen Lösungen vor Ort zu erarbeiten. «Die Kompetenzverschiebung zum Bund ist ein unnötiger Eingriff in die Autonomie der Kantone und Gemeinden, da mit der heutigen Aufgabenteilung bereits gut für das Veloverkehrsnetz gesorgt ist.» Die heutige Lösung erspare zudem Mehrkosten. (mgt)