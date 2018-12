Am Donnerstag haben Markus Dietschi und Martin Flury bekannt gegeben, dass sie der BDP den Rücken kehren und zur FDP wechseln. Auf die Idee zu wechseln, kamen die beiden nicht von sich aus. FDP-Parteipräsident Stefan Nünlist war auf die beiden Kantonsräte zugekommen.

Tatsächlich erhofft sich Nünlist mit dem Wechsel, der FDP einen etwas «grüneren Anstrich» verpassen zu können. Und er will den Berufsstand der Landwirte wieder für die FDP gewinnen, die gerade im Bucheggberg über Jahrzehnte eine Basis der Freisinnigen waren. «Wir wollen eben eine Volkspartei sein», so Nünlist. Flury und Dietschi seien nicht nur beide in freisinnigen Elternhäusern aufgewachsen. Sie seien auch «kompetente, in Kanton und Region verwurzelte Persönlichkeiten». Der Solothurner Parteipräsident hofft mit dem Übertritt der «bodenständigen Liberalen» nicht zuletzt auf ein Signal für den Rest der Schweiz.