Von 1000 Franken für Kleinstbetrieb bis 10,5 Mio. für einen Grossen

In den ersten Tagen nach dem Lockdown wurden die Bankniederlassungen auch im Kanton von einem Tsunami überrollt: Zu Hunderten gingen Gesuche für Covid-19-Kredite von in Liquiditätsnöte geratenen Firmen ein. Anfänglich auch im Abend- und Wochenendeinsatz wurden die Gesuche geprüft und die Kredite möglichst rasch freigegeben.



Inzwischen haben sich die Wellen etwas geglättet – Zeit für eine Nachfrage bei einer Auswahl im Kanton tätiger kleinerer und grösserer Banken. Diese ergibt (Stand Wochenende) Beachtliches – sowohl was die Anzahl der Gesuche (2760), als auch den Gesamtumfang (314,5 Mio. Franken) der bewilligten Kredite betrifft. Mit einer freigegebenen Gesamtsumme von 62 Mio. Franken und 815 Kreditvergaben liegen die Raiffeisenbanken an der Spitze. Ein Zeichen für die Nähe von Raiffeisen zu ländlichen Klein- und Mittelbetrieben. Die kleinste bewilligte Kreditsumme ist 1000 Franken, der Schnitt der Vergaben liegt bei 75'000 Franken.



Die Kredite der UBS und CS, der Aargauischen Kantonalbank, der Regiobank Solothurn und der Valiant-Bank liegen derweil im Durchschnitt zwischen 120'000 und 130'000 Franken. Die Obergrenze bilden hier 500'000 Franken. Bei den darüber hinausgehenden Covid-Plus-Krediten (Höhe von mehr als 500'000 Franken) verzeichnet die CS eine Vergabe von 10,5 Mio. Franken.