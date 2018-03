Acht Monate nach der Aufrichtefeier nimmt der Neubau des Bürgerspitals in Solothurn mehr und mehr seine definitive Gestalt, die Fassade ihr markantes Gesicht an. «Brise Soleil» nennt sich die Konstruktion, die einen blendenden Direkteinfall von Sonnenstrahlen verhindert, aber dennoch für viel Tageslicht im Gebäudeinnern sorgt. Nach und nach werden die Betonelemente montiert, 1734 Stück werden es am Ende sein, jedes zwischen 100 und 780 Kilogramm schwer.