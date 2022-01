Volksschulgesetz Eigentlich nur ein «Update» für das Regelwerk der Solothurner Schulen, aber es gibt einige Knacknüsse Mit der «Nachführung» des Volksschulgesetzes sind keine umwälzenden Veränderungen geplant, dennoch birgt die Vorlage einigen Zündstoff.

Wer würde da widersprechen? Samuel Thomi

Das Solothurner Volksschulgesetz datiert in den Grundzügen von 1969. Eine anstehende grosse Revision bringt keine bahnbrechenden Neuerungen, sondern dient mehr dazu, das Regelwerk punkto Systematik und Sprachgebrauch wieder à jour zu bringen. «Neudeutsch würde man von einem Update sprechen», meinte Tamara Mühlemann Vescovi, (Mitte, Zuchwil) am Dienstag als Sprecherin der vorberatenden Bildungs- und Kulturkommission.

Materiell bedeutende Änderungen sind wenig bestritten, etwa die neu festgelegten Meldepflichten und -rechte bei Verfehlungen von Lehrpersonen oder die Regelungen über den Austausch von Schülerdaten zwischen abgebenden und aufnehmenden Schulen. Dennoch steckt der Teufel wie so oft im Detail, wie sich in den Beratungen schnell zeigte. Die Zeit reichte bei weitem nicht, um die Vorlage durchzuberaten, es stehen noch diverse Anträge zur Debatte. Und für die SVP kündigte Andrea Meppiel (Hofstetten) bereits an, dass man sich eine Ablehnung der Vorlage vorbehalte, wenn gewisse Artikel nicht in ihrem Sinn bearbeitet werden.

Achtung vor der heimatlichen wecken

Das fing am Dienstag bereits damit an, dass die SVP partout darauf beharren wollte, dass im Gesetz festgeschrieben bleibt, dass die Volksschule die Glaubens- und Gewissensfreiheit zu respektieren und «die Achtung vor der heimatlichen Eigenart» zu wecken habe. «Schon fast fahrlässig» sei es, so etwas aus dem Gesetz streichen zu wollen, meinte Beat Künzli (Laupersdorf), ob die Glaubens- und Gewissensfreiheit nun bereits von der Verfassung garantiert ist oder nicht.

Ein anderer strittiger Punkt drehte sich am Dienstag um ein einziges Wort: Sollen nun Kinder in Vorbereitungsklassen aufgenommen werden, die schwere Auffälligkeiten im Bereich Verhalten, Sprache und Kommunikation zeigen, oder im Bereich Verhalten oder Sprache und Kommunikation? Letzteres, zeigte sich die Mehrheit mit der Bildungskommission einig. Der Regierungsrat hatte sich gegen das Wörtchen «oder» gewehrt, weil damit das Angebot erweitert werde und man so über die mit der Revision beabsichtigte Aktualisierung der gesetzlichen Bestimmungen hinaus gehe.

Die Eltern in die Pflicht nehmen

Es gibt für die weitere Beratung der Vorlage noch mehrere Knacknüsse. So will zum Beispiel die FDP einen Passus aufnehmen, mit dem die Eltern dafür verantwortlich gemacht werden, dass ihre Kinder die fundamentalen Voraussetzungen für den Eintritt in den Kindergarten mitbringen und über genügend Deutschkenntnisse verfügen. Umstritten sind weiter unter anderem die Stellung der Privatschulen oder die Ausdehnung der Berufsausübungsbewilligungspflicht von den Lehrpersonen auf sämtliche in irgendeiner Form an einer Volksschule «pädagogisch-therapeutisch» Tätigen.