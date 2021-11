Reportage «Die Stimmung ist gekippt»: Impfpersonal erlebt in Solothurner Gemeinden Anfeindungen

Mobile Impfteams in Gemeinden: ein Erfolgsrezept des Kantons, sagt Frau Landammann Susanne Schaffner. Wir haben eines in Breitenbach bei seinem Einsatz begleitet: Vor Ort heisst es improvisieren – und mit der angespannten Stimmung in der Bevölkerung klarkommen.